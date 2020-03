Coronavirus e calcio: ultime notizie, positivi, aggiornamenti e news | LIVE

ULTIME NOTIZIE LIVE – L’emergenza Coronavirus imperversa ormai in tutto il Mondo. L’Italia è tra i Paesi più colpiti, specialmente la Lombardia e Milano. Lo Sport – chiaramente – non ne è esente, anche se in questi casi passa in secondo piano. Cercheremo di tenervi aggiornati su tutto: la situazione in Italia, con le news e i dati ufficiali del Governo e della protezione civile, e gli effetti sul mondo del Calcio. Sono già tanti i giocatori positivi. La Serie A intanto si interroga sulle sorti del campionato: come finirlo, cosa fare per assegnare lo Scudetto, l’ipotesi Playoff e PlayOut. Ecco LE NEWS DI GIORNATA

REINA: “E’ IN GIOCO LA SALUTE DI TUTTI”

Messaggio molto importante da parte di Pepe Reina, ex portiere del Milan.

SERIE A – FIORENTINA, POSITIVI CUTRONE E PEZZELLA

Non solo Cutrone, la Fiorentina rende noto oggi altri due positivi

MILAN, CASTILLEJO: “LE MIE GIORNATE IN QUARANTENA”

L’esterno rossonero ha raccontato la sua quotidianità durante questo periodo di quarantena casalinga. Ecco l’intervista completa

MALAGO’: “IL CALCIO ITALIANO HA FATTO UNA FIGURACCIA”

Nell’intervista a ‘Libero’ il presidente del CONI ha parlato del calcio italiano e della gestione dell’emergenza coronavirus

ANCELOTTI, ANCHE L’EVERTON IN AUTO-ISOLAMENTO

L’emergenza Coronavirus dilaga anche in Inghilterra: l’Everton di Carlo Ancelotti si è messo spontaneamente in quarantena

