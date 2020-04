Coronavirus: fake news e bufale sul Covid-19

ULTIME NOTIZIE – Con l’emergenza Coronavirus il web si è riempito di fake news. Notizie false e vere e proprie bufale da combattere a ogni costo. La salute è una cosa seria, gli scherzi lasciamoli da parte. Evitiamo i Pesci d’Aprile, soprattutto quando non fanno ridere e rischiano di far danni.

Per questo, se avete dubbi, vi invitiamo a consultare il sito del Ministero della Salute per evitare di assumere comportamenti non corretti e inefficaci alla prevenzione del contagio del Covid-19.

Di seguito alcune Fake News CLAMOROSAMENTE FALSE:

-I bimbi non rischiano il contagio. FALSO

-Gargarismi con candeggina, steroidi, oli essenziali e acqua salata ci proteggono dal Coronavirus. FALSO

-Gli animali domestici possono trasmettere il virus. FALSO

-Gli extracomunitari ne sono immuni grazie al vaccino contro la Tubercolosi. FALSO

-I farmaci antivirali prevengono l’infezione da Covid-19. FALSO

-Le zanzare diffondono il Coronavirus. FALSO

-Mangiare aglio, proteine, limoni, arance o bere tanta acqua previene il contagio. FALSO

-Il virus Sars-CoV-2 vola nell’aria fino a 5 metri. FALSO

–Lampade a raggi ultravioletti possono uccidere il nuovo coronavirus. FALSO

-L’acqua calda sopra i 26-27 gradi uccide il virus. FALSO

