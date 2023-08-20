Il nostro archivio video sulla storia rossonera: le immagini e i racconti Amarcord delle partite storiche, curiosità dal passato, gol e highlights di partite importanti, ma anche qualche intervista che ha lasciato il segno Video Amarcord sul Milan Il Milan è una delle squadre più vincenti di sempre nel calcio. Per ogni tifoso rossonero è d'obbligo ricordarne quindi la sua Storia e i suoi trionfi. Proveremo a guidarvi in questo straordinario viaggio, tra coppe, vittorie e personaggi