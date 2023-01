Video

Semplicemente, l'archivio video sull'AC Milan più nutrito del web. In questa sezione trovate video di ogni tipo: gol e highlights di Serie A e Champions League, video-news sul calciomercato del Milan, sulla storia rossonera (partite e personaggi) e sulle rivali di oggi e di ieri. Ultimi video dei rossoneri Qui trovate anche gli ultimi video dei giocatori rossoneri, postati sui social e i nostri approfondimenti: schede, commenti a fatti e partite, vox populi fuori da San Siro. E poi.. come potrebbero mancare interviste e conferenze stampa. In aggiunta anche qualche curiosità extra-Milan, con video freschi, virali e divertenti