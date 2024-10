Weah: “Milan, una famiglia. Sbagliai un rigore e Berlusconi …” | VIDEO

George Weah, ex attaccante del Milan dal 1995 al 2000, ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. Il video

George Weah, ex attaccante del Milan dal 1995 al 2000, è intervenuto nei giorni scorsi al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Per l'occasione, l'ex bomber liberiano ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. Il video con le sue dichiarazioni