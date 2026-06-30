Le porte del calciomercato hanno ufficialmente aperto e il Milan sta lavorando senza sosta per regalare a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della prossima stagione. Il prossimo obiettivo del club rossonero è l'acquisto di un difensore: si scalda la pista Gonçalo Inácio dello Sporting, anche se nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe accendere l'entusiasmo dei tifosi. Nel frattempo, è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Gonçalo Ramos, mentre la pista del ritorno a Milanello di Mattia Liberali è definitivamente tramontata.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Salta il ritorno di Liberali al Milan

non tornerà a vestire la maglia del. Stando a quanto riferito da, ilstarebbe definendo l'acquisto del trequartista classe 2007 dal Catanzaro. Il club disegue da tempo il talento cresciuto a Vismara ed è pronto a chiudere l'operazione.

Al momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà solo 6 milioni di euro per acquistare il talento del Catanzaro. Questo significa che il club rossonero incasserà appena 3 milioni. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.

Si avvicina Gonçalo Inácio

“Gonçalo Inácio è il nome più caldo per la difesa del Milan. I rossoneri non prenderanno il nuovo centrale in tempi brevi. Prima Amorim vuole valutare i difensori già presenti in rosa. Il tecnico deciderà su chi puntare e, solo dopo aver gestito le cessioni, il club affonderà il colpo in entrata. La dirigenza vuole analizzare ogni dettaglio prima di scegliere l'innesto giusto per il futuro”.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa traper

Lo Sporting Lisbona può contare su un contratto fino al 2030 e non ha alcuna intenzione di svendere uno dei giocatori più preziosi presenti in rosa. La richiesta del club portoghese dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. In portogallo, Gonçalo Inácio percepisce uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione, una cifra pienamente in linea con i parametri del Milan.

Gonçalo Ramos-Milan, ora è ufficiale

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

L'accordo era stato raggiunto lo scorso 26 giugno, ma ora è arrivata l'ufficialità: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del. Il centravanti portoghese classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale valido fino alcon un ingaggio daQuesta il comunicato ufficiale diffuso dal

Come emerge dal post Instagram, l'attaccante portoghese ha di portare sulle spalle il 9. Un numero pesante, che al Milan è stato indossato da grandissimi campioni come Marco Van Basten, Gunnar Nordahl, Filippo Inzaghi e Olivier Giroud. L'ultimo 9 rossonero in ordine di tempo è stato Niclas Fullkrug, ma il club ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, rispedendo il tedesco al West Ham dopo appena sei mesi. In carriera, Gonçalo Ramos ha già indossato il numero 9 con le maglie di PSG e Portogallo. Al Benfica, invece, aveva optato per l'88.

Nuovo nome a sorpresa per la difesa

Stando a quanto riferito da, oltre a Gonçalo Inácio, Tiago Gabriel e Lisandro Martinez, ilstarebbe monitorando con attenzione anche, centrale classe 2003 attualmente in forza allo. La valutazione del club portoghese per il gigante ivoriano si aggira intorno aiQualora partisse, i rossoneri potrebbero accogliere anche due nuovi difensori, pertanto questi sono tutti nomi da tenere in seria considerazione per tutta la durata del mercato estivo.