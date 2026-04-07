Benvenuto nella sezione dedicata alle pagelle del Milan di PianetaMilan.it, l'hub di riferimento per l'analisi critica e tecnico-tattica delle prestazioni rossonere. Offriamo una copertura totale del mondo Milan: valutiamo con voti e commenti accurati le partite ufficiali e le amichevoli della Prima Squadra, del Milan Futuro, della Primavera e del Milan Femminile. I nostri voti tra esperienza sul campo e dati statistici Le nostre pagelle non sono semplici impressioni del momento. I giornalisti della nostra redazione analizzano i 90 minuti unendo l'esperienza diretta sul posto (dalla tribuna stampa di San Siro e dei campi di tutta Italia) allo studio rigoroso delle statistiche post-partita. Chilometri percorsi, passaggi chiave, contrasti vinti e heatmap: ogni voto è supportato da dati oggettivi per offrirti un giudizio tecnico approfondito e professionale. Il confronto con la rassegna stampa e i quotidiani Sappiamo che il calcio vive di opinioni e che il giudizio su un giocatore può dividere i tifosi. Per questo motivo, dopo ogni match della prima squadra, arricchiamo la nostra analisi proponendoti il confronto in tempo reale con le pagelle dei principali quotidiani sportivi (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport). Mettiamo in evidenza le differenze di vedute e i dibattiti tattici della stampa in edicola, garantendoti una panoramica completa, trasparente e autorevole sul match del Diavolo.