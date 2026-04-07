Pagelle Milan-Cagliari 1-2: tutti bocciati, non basta il gol di Saelemaekers
Milan-Cagliari 1-2, il commento della partita
Milan-Cagliari 1-2, il commento della partita
Il Milan di Massimiliano Allegri si mette alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. Nella trasferta di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri conquistano tre punti vitali…
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I voti di Genoa-Milan 1-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan Il Milan vince a Marassi 2-1 contro il Genoa e riscatta i passi falsi contro Sassuolo e Atalanta. Una vittoria targata Nkunku e,…
Genoa-Milan 1-2, il commento della partita
Il day-after di Milan-Atalanta è un processo aperto che non risparmia nessuno, e le pagelle di Tuttosport oggi in edicola riflettono perfettamente il clima di rassegnazione che si respirava ieri sera…
Il lunedì mattina di via Aldo Rossi somiglia sempre più a una resa dei conti collettiva, e il giudizio del 'Corriere dello Sport' su Milan-Atalanta non lascia spazio a interpretazioni benevole. Se le…
Milan-Atalanta 2-3, un altro disastro a 'San Siro' Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (2-3) e compromette seriamente le sue possibilità di approdare in Champions League. A 'San Siro' è…
Milan-Atalanta 2-3, il commento della partita
Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: "Il…
Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.
Sassuolo-Milan 2-0, Berardi e Laurienté affossano il Diavolo Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (quarta sconfitta nelle ultime sette partite) in campionato: stavolta i rossoneri crollano,…
Sassuolo-Milan 2-0, il commento della partita
Ecco le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 0-0, di 'Tuttosport' oggi in…
Ecco le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 0-0, del 'Corriere dello Sport'…
Milan-Juventus 0-0, pochi brividi a 'San Siro' Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia a reti bianche, 0-0, a 'San Siro' contro la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34^ giornata…
Pagelle e Commento di Milan-Juventus 0-0 È esattamente il tipo di partita che ci si aspettava: un Milan compatto e attento dietro contro una Juventus a caccia di varchi. I rossoneri partono con il…
Ecco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: "Alza il…
Ecco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.
Verona-Milan 0-1, decide Rabiot al 'Bentegodi' Il Milan di Massimiliano Allegri passa di 'corto muso' (1-0) sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie ad un gol di Adrien Rabiot, al 41',…
Verona-Milan 0-1, il commento della partita Bisogna aver fatto rifornimento di caffè per potersi "godere" questa Verona-Milan, anche se nessuno, probabilmente, si aspettava il contrario. Dopo i tre…
Le possibili soluzioni per il finale di stagione Ora il posto in Champions è a rischio e il Milan non può permettersi di mancare l'arrivo tra le prime quattro. Per farlo bisogna ritrovare certezze al…
Füllkrug: Spreca una chance di testa all’11’. Voto 5. Fofana: Non si fa sentire. Voto 5. Nkunku: Nessuna notizia da lui. Voto 5. Jashari: Demoralizzato e demoralizzante. Voto 5. Loftus-Cheek s.v. 4 Il…
Fofana: La conclusione in area è troppo debole, ma sbaglia prima il controllo. Voto 5,5. Nkunku: Non dà nulla alla causa, entrato ormai a partita conclusa. Voto 5. Jashari: Un ingresso che non incide,…
Fofana: Si presenta con un passaggio sbagliato, un bel biglietto da visita. Non sposta nulla, travolto come tutti dal moto ondoso dell’Udinese. Voto 5. Nkunku Voto 5. Jashari: Si impegna, ha voglia di…