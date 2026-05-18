Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match —

Marcatori: 50' rig. Nkunku (M), 81' Athekame (M), 87' Vásquez (G).

Il top per Tuttosport: Adrien Rabiot (7) - Dopo un primo tempo anonimo, cresce in modo esponenziale. Tentacolare nel recuperare palloni, fa sentire il fisico e mostra la via della vittoria ai compagni.

Il flop per Tuttosport: Santiago Giménez (4,5) - Un ectoplasma.

Difesa: Maignan vola su Ekhator; Pavlović è gladiatorio —

Maignan (Voto Tuttosport 6,5): "Vola per impedire a Ekhator di accorciare subito le distanze dopo lo 0-2: parata che si rivelerà determinante".

Tomori (Voto Tuttosport 6): "Dietro fa tutto bene, esce solo perché ammonito".

Gabbia (Voto Tuttosport 5,5): "Già ammonito per un fallaccio su Colombo, rischia di fare la fine di Bastoni a Zenica. E balbetta sulla rete del Genoa".

Pavlović (Voto Tuttosport 6,5): "Anche nel primo tempo è tra i migliori: gladiatorio".

Il focus di PianetaMilan: l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM più o meno si equivalgono. Sufficienza (Voto 6) e basta, però, per 'Magic Mike' Maignan, anche se la parata su Ekhator ha salvato - numeri alla mano - il risultato finale. Mezzo punto in meno (Voto 5,5) per un Fikayo Tomori che non arriva alla sufficienza per vie di troppe imprecisioni (7) in fase di appoggio. Quindi, per noi, Gabbia ha meritato il 6 - medesimo voto di Pavlović - perché, come di consueto, ha guidato la difesa da leader del reparto arretrato con 5 chiusure difensive al suo attivo. A 90' dal termine del campionato, il Milan di Allegri - pur avendo incassato troppi gol nelle ultime 8-9 partite - resta una delle difese meno battute del torneo; con 33 gol subiti, è dietro soltanto a Como (28), Roma (31), Inter e Juventus (32).

Centrocampo: Athekame, gol (forse) da 60 milioni. Fofana mai dominante —

Athekame (Voto Tuttosport 7): "Il protagonista più inatteso segna un gol che potrebbe valere 60 milioni: il voto è tutto per quel sinistro a serramanico che buca la porta del Genoa".

Fofana (Voto Tuttosport 5,5): "L’unica mezza occasione creata dal Milan nel primo tempo arriva da un suo colpo di testa ma, al netto dell’episodio, non riesce mai a essere dominante".

Jashari (Voto Tuttosport 6): "Regia di lotta e di governo. Il voto crolla per la palla che regala a Ekhator: senza il salvifico intervento di Maignan sarebbe costato un gol".

Rabiot (Voto Tuttosport 7 - migliore in campo): "Dopo un primo tempo anonimo, cresce in modo esponenziale. Tentacolare nel recuperare palloni, fa sentire il fisico e mostra la via della vittoria ai compagni".

Bartesaghi (Voto Tuttosport 6): "Giudizioso nel rispettare le consegne, nel finale impegna Bijlow".

Il focus di PianetaMilan: come 'Tuttosport', noi di PM abbiamo premiato Athekame con un bel 7 pieno. Lo svizzero, giunto al secondo gol in campionato, aveva salvato il Diavolo già a ottobre a 'San Siro' contro il Pisa. Poi, troviamo delle piccole discrepanze tra come abbiamo visto noi la partita di Marassi e come, invece, l'hanno letta i colleghi del quotidiano torinese. Per noi Fofana, per esempio, arriva al 6 anche perché, nel primo tempo, in una delle rare sortite del Diavolo, si era anche reso pericoloso. Mezzo punto in più (Voto 6,5) abbiamo dato a Jashari, estremamente preciso (92%) nei passaggi (23 su 25), tanto nella sua metà campo quanto in quella avversaria. Non abbiamo invece visto tutta questa carica in Rabiot: partita sufficiente (Voto 6), cresciuto alla distanza, è vero. Ma non abbastanza per spiccare su altri.

Attacco: Nkunku fa svoltare la partita con il rigore —

Nkunku (Voto Tuttosport 7): "Conquista (credendo nel possibile errore di Amorim) e segna il rigore facendo svoltare la partita".

Giménez (Voto CorSport 4,5): "Un ectoplasma".

Il focus di PianetaMilan: il nostro Stefano Bressi ha premiato con un 7 la prestazione di Nkunku, arrivato al quinto rigore trasformato in campionato (il secondo consecutivo dopo quello contro l'Atalanta), al settimo gol in Serie A e all'ottavo stagionale - compresa la Coppa Italia -. Numeri deludenti, certo, che non riscattano una stagione negativa, soprattutto alla luce dei 42 milioni di euro spesi - bonus inclusi - per strapparlo al Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo. Ma da cui ripartire, magari, per un Milan-Cagliari ricco di gol e per una nuova stagione all'insegna della rinascita. Bocciato anche da noi (Voto 5) il 'Bebote': non va in gol in campionato dal 9 maggio 2025. Ieri ha avuto una palla-gol colossale, ci si è accartocciato su. Così non va, Santi.

Subentrati e la gestione di mister Allegri —

Ricci (Voto Tuttosport 6): "Arruolato nonostante la distorsione alla caviglia che lo aveva tenuto in dubbio, fa legna nel finale". (Dal 68')

Füllkrug (Voto Tuttosport 6): "Ben altro piglio rispetto a Giménez, è protagonista nell’azione del raddoppio innescando Pulisic con una sponda da consumato centravanti d’area". (Dal 68')

Pulisic (Voto Tuttosport 6,5): "Regala ad Athekame il pallone del bis e sfiora il gol nel finale". (Dal 75')

De Winter (Voto Tuttosport 5,5): "Sul cross di Marcandalli un suo tocco maldestro causare la carambola che porta all’1-2". (Dal 75')

Loftus-Cheek (Voto Tuttosport S.V.): "Non giudicabile". (Dall'85')

Mister Allegri (Voto Tuttosport 7): "Al termine di una settimana a dir poco surreale, trova una vittoria che vale oro nella corsa Champions".

Il focus di PianetaMilan: Stesso voto, da parte di noi di PM, all'indirizzo di Ricci, che è entrato bene in partita a gara in corso provvedendo a dare sostanza in mezzo al campo (80% di passaggi precisi, 4 su 5). Un pelo in più ha però secondo noi meritato Füllkrug per essere entrato nell'azione che ha portato alla rete di Athekame e per aver fatto sentire la sua presenza in area di rigore rispetto a Giménez. Ingiudicabile, però, lo sfortunato De Winter, mentre a mister Allegri, a cui abbiamo dato 6,5, vanno i meriti per aver ripresentato in campo un Milan magari non bello ma sicuramente molto vicino a quello che, da agosto 2025 a febbraio 2026, ha inanellato 24 risultati consecutivi in campionato.