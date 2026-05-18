Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match—
Difesa: Maignan vola su Ekhator; Pavlović è gladiatorio—
Il focus di PianetaMilan: l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM più o meno si equivalgono. Sufficienza (Voto 6) e basta, però, per 'Magic Mike' Maignan, anche se la parata su Ekhator ha salvato - numeri alla mano - il risultato finale. Mezzo punto in meno (Voto 5,5) per un Fikayo Tomori che non arriva alla sufficienza per vie di troppe imprecisioni (7) in fase di appoggio. Quindi, per noi, Gabbia ha meritato il 6 - medesimo voto di Pavlović - perché, come di consueto, ha guidato la difesa da leader del reparto arretrato con 5 chiusure difensive al suo attivo. A 90' dal termine del campionato, il Milan di Allegri - pur avendo incassato troppi gol nelle ultime 8-9 partite - resta una delle difese meno battute del torneo; con 33 gol subiti, è dietro soltanto a Como (28), Roma (31), Inter e Juventus (32).
Centrocampo: Athekame, gol (forse) da 60 milioni. Fofana mai dominante—
Il focus di PianetaMilan: come 'Tuttosport', noi di PM abbiamo premiato Athekame con un bel 7 pieno. Lo svizzero, giunto al secondo gol in campionato, aveva salvato il Diavolo già a ottobre a 'San Siro' contro il Pisa. Poi, troviamo delle piccole discrepanze tra come abbiamo visto noi la partita di Marassi e come, invece, l'hanno letta i colleghi del quotidiano torinese. Per noi Fofana, per esempio, arriva al 6 anche perché, nel primo tempo, in una delle rare sortite del Diavolo, si era anche reso pericoloso. Mezzo punto in più (Voto 6,5) abbiamo dato a Jashari, estremamente preciso (92%) nei passaggi (23 su 25), tanto nella sua metà campo quanto in quella avversaria. Non abbiamo invece visto tutta questa carica in Rabiot: partita sufficiente (Voto 6), cresciuto alla distanza, è vero. Ma non abbastanza per spiccare su altri.
Attacco: Nkunku fa svoltare la partita con il rigore—
Il focus di PianetaMilan: il nostro Stefano Bressi ha premiato con un 7 la prestazione di Nkunku, arrivato al quinto rigore trasformato in campionato (il secondo consecutivo dopo quello contro l'Atalanta), al settimo gol in Serie A e all'ottavo stagionale - compresa la Coppa Italia -. Numeri deludenti, certo, che non riscattano una stagione negativa, soprattutto alla luce dei 42 milioni di euro spesi - bonus inclusi - per strapparlo al Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo. Ma da cui ripartire, magari, per un Milan-Cagliari ricco di gol e per una nuova stagione all'insegna della rinascita. Bocciato anche da noi (Voto 5) il 'Bebote': non va in gol in campionato dal 9 maggio 2025. Ieri ha avuto una palla-gol colossale, ci si è accartocciato su. Così non va, Santi.
Subentrati e la gestione di mister Allegri—
Il focus di PianetaMilan: Stesso voto, da parte di noi di PM, all'indirizzo di Ricci, che è entrato bene in partita a gara in corso provvedendo a dare sostanza in mezzo al campo (80% di passaggi precisi, 4 su 5). Un pelo in più ha però secondo noi meritato Füllkrug per essere entrato nell'azione che ha portato alla rete di Athekame e per aver fatto sentire la sua presenza in area di rigore rispetto a Giménez. Ingiudicabile, però, lo sfortunato De Winter, mentre a mister Allegri, a cui abbiamo dato 6,5, vanno i meriti per aver ripresentato in campo un Milan magari non bello ma sicuramente molto vicino a quello che, da agosto 2025 a febbraio 2026, ha inanellato 24 risultati consecutivi in campionato.
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