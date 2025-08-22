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Christian Pulisic AC Milan

Milan, i numeri non mentono: senza Pulisic è un'altra squadra

F. D. Benedittis

La lesione al bicipite femorale destro rimediata da Christian Pulisic il 17 ottobre durante l'amichevole tra USA ed Ecuador è stata un duro colpo per la squadra di Massimiliano Allegri. Lo dimostrano…

Ex Milan, Donnarumma e Reijnders battono il Napoli di Conte

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R. PM

Stasera sono andate in scena per la terza serata consecutiva le partite della prima giornata della League Phase di Champions League. Tra le gare più attese c'era Manchester City-Napoli. Un match…