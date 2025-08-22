Vladimirov ha firmato il rinnovo con il Milan: tutti i dettagli dell'accordo | PM News
ESCLUSIVA, il difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero: ecco i dettagli
ESCLUSIVA, il difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero: ecco i dettagli
L'allenatore dell'Inter Christian Chivu torna a parlare della doppia sconfitta nei derby stagionali contro il Milan
Svelato il retroscena sul casting rossonero: contatti continui per la scelta finale, Glasner resta in pole, ma bisogna capire il pensiero dell'ex tecnico del Crystal Palace
Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Sassuolo-Milan, match vinto dalle rossonere per 0-3. La coach olandese ha voluto commentare la…
La 25^ giornata di Serie A si è chiusa con quella che sembra proprio una sentenza: l’unica antagonista rimasta tra l’Inter e lo scudetto è il Milan, sempre ammesso che i rossoneri riescano a fare…
Al termine di Roma-Milan, il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commento il pareggio tra giallorossi e rossoneri sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole, con una sottolineatura…
Secondo l’opinione pubblica, il Milan sta giovando dell’assenza degli impegni internazionali, proprio come è successo al Napoli della prima gestione firmata Antonio Conte. Fatto sta che il mese di…
Questa sera Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un derby di Milano molto atteso. I nerazzurri sono alla ricerca del primo successo contro una big, i rossoneri vogliono invece…
L’ex direttore sportivo, di fede partenopea, Enrico Fedele, ai microfoni di StileTv ha analizzato la possibile lotta Scudetto. Secondo l’ex direttore sportivo, il Napoli rimane la principale candidata…
Dario Canovi, riconosciuto da molti come il primo procuratore nella storia del calcio italiano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha analizzato la questione Scudetto e poi ha parlato della situazione…
Tommaso Turci, noto giornalista e bordocampista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di 'RadioRossonera' per analizzare la situazione degli infortuni del Milan. Secondo lui, si tratta di pura sfortuna!
Sul proprio canale YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha analizzato il match in programma domani sera alle 20:45 allo stadio San Siro tra Milan e Roma. Secondo Borghi si prospetta essere una…
Nel corso di Napoli-Como, al minuto 25, in seguito a un’uscita spericolata di Vanja Milinkovic-Savic, il portiere stende Alvaro Morata, che conquista così il calcio di rigore. Dal dischetto va proprio…
Conceicao l'ha rifatto ancora! Un'altra rimonta clamorosa per l'Al-Ittihad contro l'Al-Khaleej. Il tecnico portoghese, dopo averci abituato l'anno scorso al Milan con le sue incredibile rimonte, ora…
In vista di Milan-Roma, il pomeriggio ha riservato una sorpresa importante: Fikayo Tomori è recuperato. In panchina contro la Roma ci sarà anche Jashari, mentre è out Gimenez. Per la Roma, invece, due…
Siamo arrivati al mese di novembre per il Milan di Massimiliano Allegri: dopo una partenza stellare da parte del Diavolo, ed un calo notevole nel mese di ottobre, si appresta ad arrivare un novembre…
In merito al tatuaggio di Luciano Spalletti dedicato al Napoli e al suo recente approdo alla Juventus, Antonio Cassano, intervenuto a 'Viva EL Football', si è espresso sulla questione. L'ex calciatore…
Intervenuto sul proprio canale YouTube, l'esperto giornalista Sandro Sabatini ha parlato della lotta Champions e della lotto Scudetto. Secondo lui, quest'anno il Milan si gioca un posto in Champions…
Il Milan, nonostante un inizio di stagione tutto sommato convincente, non ha mai avuto dal primo minuto, in questo campionato, Christian Pulisic e Rafael Leao insieme. L'ultima volta che i due hanno…
Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono due assenze importanti nei convocati dei giallorossi che metteranno sicuramente in difficoltà Gian Piero Gasperini. Infatti, sul proprio profilo X,…
Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è un colpo a sorpresa nei convocato del Milan in vista della sfida di domani sera contro la Roma. Infatti, sul proprio profilo X ha rivelato che, a sorpresa,…
La lesione al bicipite femorale destro rimediata da Christian Pulisic il 17 ottobre durante l'amichevole tra USA ed Ecuador è stata un duro colpo per la squadra di Massimiliano Allegri. Lo dimostrano…
Daniele Adani, a La Domenica Sportiva in onda su Rai 2, ha fatto un paragone destinato, ovviamente, a far discutere: "Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban".
Nonostante il sindaco Giuseppe Sala, nei giorni scorsi, avesse dichiarato che il giorno 'segnato' per chiudere il rogito (atto notarile di compravendita) sarebbe stato oggi, venerdì' 31 ottobre 2025,…
Intervistato alla vigilia di Milan-Fiorentina dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Faith Terim, ex allenatore sia della squadra toscana che dei rossoneri, ha voluto spendere alcune parole sulla…
La prestazione del Milan a Udine ha stupito molti tra giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori. I rossoneri si sono imposti nettamente per 0-3. È stata la terza vittoria di fila in campionato e,…
Stasera sono andate in scena per la terza serata consecutiva le partite della prima giornata della League Phase di Champions League. Tra le gare più attese c'era Manchester City-Napoli. Un match…
L'ex leggenda del Milan Gennaro Gattuso, oggi commissario tecnico dell**'Italia** ha commentato ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sua seconda partita sulla panchina dell'Italia. Una partita…
Come riportato sul sito ufficiale del Milan, i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo dall'ADO Den Haag le prestazioni dell'attaccante olandese, classe 2006, Cheveyo Balentien. Ecco il…