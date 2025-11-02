Pianeta Milan
Turci: “Milan sfortuna con gli infortuni, si sono fatti male i migliori e ora la squadra paga”

Ai microfoni di RadioRossonera, Turci analizza la situazione infortuni del Milan e l’impatto sulla squadra. Ecco le sue parole
Francesco De Benedittis

Tommaso Turci, noto giornalista e bordocampista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di 'RadioRossonera' per analizzare la situazione degli infortuni del Milan. Secondo lui, si tratta di pura sfortuna! Tanti giocatori si sono infortunati e tutti nello stesso momento, soprattutto i più importanti, e ora la squadra inizia inevitabilmente a risentirne. Ecco la sua analisi completa.

Turci: "Fatte delle valutazioni per dare tanta importanza ai giocatori all’interno del gruppo, anche se ..."

—  

“Storicamente il Milan non è particolarmente fortunato con gli infortuni. Però sono state fatte sicuramente delle valutazioni per dare tanta importanza ai giocatori all’interno del gruppo perché poi c’è anche il rischio di avere una rosa troppo ampia a volte.

Adesso sta girando male ma col senno di poi, avere una soluzione in più ti può fare la differenza anche se hai solo una competizione e mezza come il Milan in questa stagione. Si tratta sempre anche di un discorso di valore degli infortunati: se si infortuna Pulisic è diverso rispetto a qualsiasi altro giocatore. I valori di quelli che si sono fatti male fino ad adesso sono troppo alti e poi la squadra paga“.

