La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe pensare a un altro arrivo in attacco già a partire da gennaio. Forse la discriminante più importante arriva proprio dalle prestazioni di Gimenez e Nkunku. A dirla tutta l'attaccante francese non ha avuto moltissime occasioni minuti alla mano e deve trovare anche continuità di prestazioni. Contro la Roma ha la possibilità di zittire, almeno momentaneamente, le voci di mercato. Non solo: Nkunku è pronto a silenziare le critiche sull'investimento importante fatto dal Milan che lo ha pagato, con i bonus, più di 40 milioni dal Chelsea. Le aspettative restano molto alte visto il prezzo pagato dai rossoneri in estate.