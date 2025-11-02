Pianeta Milan
Milan-Roma, Nkunku ha l'occasione per giocare dal primo minuto e di conquistarsi il posto da titolare con i rossoneri di Max Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Nkunku potrebbe partire da titolare contro la Roma. Allegri, nella conferenza stampa di ieri, ne ha parlato così: "Nkunku sta meglio ha tecnica, ci aspettiamo molto da lui". Un segnale importante per il francese che ancora non ha fatto vedere tutte le sue qualità con la maglia del Milan. L'attaccante, infatti, ha 5 presenze in Serie A ma appena 104 minuti in campo (dati transfermarkt), quindi poco più di una partita completa. Se Allegri dovesse scegliere davvero Nkunku titolare, sarebbe la sua prima gara dal primo minuto nel campionato di Serie A. Per questo potrebbe essere una grandissima occasione per il francese.

Milan-Roma, Nkunku si gioca una grande occasione

Se non ci dovessero essere colpi di scena, infatti, Nkunku dovrebbe partire da titolare al fianco di Leao con Loftus-Cheek in panchina come possibile jolly per centrocampo e attacco per il Milan. Contro la Roma vedremo un attacco inedito. "Sono anche io curioso di vederli insieme", queste le parole di Allegri in merito alla possibile coppia Nkunku-Leao. In questo periodo, dopo le fatiche e gli errori del francese e di Gimenez, non si fa altro che parlare di possibili colpo sul mercato in attacco per il Milan.

La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe pensare a un altro arrivo in attacco già a partire da gennaio. Forse la discriminante più importante arriva proprio dalle prestazioni di Gimenez e Nkunku. A dirla tutta l'attaccante francese non ha avuto moltissime occasioni minuti alla mano e deve trovare anche continuità di prestazioni. Contro la Roma ha la possibilità di zittire, almeno momentaneamente, le voci di mercato. Non solo: Nkunku è pronto a silenziare le critiche sull'investimento importante fatto dal Milan che lo ha pagato, con i bonus, più di 40 milioni dal Chelsea. Le aspettative restano molto alte visto il prezzo pagato dai rossoneri in estate.

