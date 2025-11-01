Milan-Roma, il ricordo del 2022: in gol Leao, Giroud e Messias

Torniamo con i ricordi al 6 gennaio 2022, all'alba di un anno che ci regalerà l'enorme gioia del 19° Scudetto. A San Siro ospitiamo la Roma di Mourinho e in vetta alla classifica il duello tra Milan e Inter è entusiasmante, punto a punto. Nei rossoneri sono diverse le assenze: Ballo-Touré, Bennacer e Kessie impegnati in Coppa d'Africa, Tomori, Romagnoli, Kjær, Calabria e Castillejo per positività al Covid. Il rientrante Leão parte dalla panchina dopo un mese di assenza. La risposta in campo dei rossoneri è prorompente, di personalità, incisiva. Un rigore di Giroud, fischiato per fallo di mano di Abraham, apre le danze dopo 8 minuti di gioco, mentre Messias raddoppia al 17' sulla ribattuta di un palo colpito dallo stesso Giroud. A cinque minuti dall'intervallo, Abraham accorcia le distanze con una deviazione fortunosa.