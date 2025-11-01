Pianeta Milan
Milan-Roma, il ricordo del 2022: in gol Leao, Giroud e Messias

Verso Milan-Roma: i rossoneri giocheranno questa domenica contro i giallorossi. Il sito ufficiale rossonero ricorda la partita del 2022
Domani torna in campo il Milan. A San Siro arriva la Roma capolista in Serie A. Solo tre punti dividono le due squadre. Per i rossoneri sarà fondamentale dare una risposta dopo due partite contro Pisa e Atalanta non del tutto convincenti. Tante le sfide storiche tra il Milan e la Roma. Il sito ufficiale del Diavolo ricorda la vittoria rossonera per 3-1 del gennaio 2022. Ecco il racconto.

(fonte: acmilan.com) - Dopo il turno infrasettimanale contro l'Atalanta, il primo di questa stagione, tornano in campo i rossoneri contro la Roma a San Siro. Le lancette del campionato segnano l'ora della 10ª giornata, tanta strada davanti da percorrere ma già un po' di chilometri fatti in questa stagione. I giallorossi di Gasperini rappresentano un'avversaria ostica e difficile da affrontare. In attesa che parli il campo, ecco il racconto di una sfida abbastanza recente tra le due squadre, in una stagione magica per noi.

Torniamo con i ricordi al 6 gennaio 2022, all'alba di un anno che ci regalerà l'enorme gioia del 19° Scudetto. A San Siro ospitiamo la Roma di Mourinho e in vetta alla classifica il duello tra Milan e Inter è entusiasmante, punto a punto. Nei rossoneri sono diverse le assenze: Ballo-Touré, Bennacer e Kessie impegnati in Coppa d'Africa, Tomori, Romagnoli, Kjær, Calabria e Castillejo per positività al Covid. Il rientrante Leão parte dalla panchina dopo un mese di assenza. La risposta in campo dei rossoneri è prorompente, di personalità, incisiva. Un rigore di Giroud, fischiato per fallo di mano di Abraham, apre le danze dopo 8 minuti di gioco, mentre Messias raddoppia al 17' sulla ribattuta di un palo colpito dallo stesso Giroud. A cinque minuti dall'intervallo, Abraham accorcia le distanze con una deviazione fortunosa.

La ripresa è tutta da vivere, ma è un monologo rossonero. Dopo pochi minuti, Brahim Díaz si libera al limite e colpisce una traversa con il destro. Al 74' gli ospiti restano in dieci per il doppio giallo a Karsdorp, che stende Theo al limite: sulla punizione seguente, Florenzi colpisce l'incrocio dei pali, andando ancora una volta vicino al 3-1. Il gol arriva, finalmente, all'82': sponda di Ibra per Rafa, che si invola e di destro batte Rui Patricio. Nel finale, si invertono i ruoli e l'occasione per il 4-1 è ghiotta: Leão si conquista un rigore (con secondo giallo e conseguente rosso per Mancini), ma Zlatan dal dischetto viene fermato dal portiere ospite. Finisce 3-1!

