Milan , Loftus-Cheek potrebbe essere una sorpresa della stagione. Il calciatore rossonero, rientrato dal problema muscolare che gli aveva fatto saltare Pisa e Fiorentina, è entrato nella ripesa di Atalanta-Milan, ma non da centrocampista, bensì da attaccante. Nonostante fosse fuori ruoli, il giocatore inglese ha dato prova di essere pronto per il doppio ruolo in cui lo vede chiaramente Allegri .

Milan, duttilità importante da Loftus-Cheek

Qui i voti e i commenti sulla partita di Loftus-Cheek. Si parte da 'La Gazzetta dello Sport': "Dentro per Giménez, usa il fisico per difendere il pallone e per ripartire. Qualche spunto molto interessante e diverse corse palla al piede. Di certo combina di più rispetto a Giménez e Leão". Voto 6,5. 'Il Corriere dello Sport': "Entra e vivacizza un po’ l’attacco, almeno dal punto di vista fisico regge il confronto". Voto 6,5. E infine 'Tuttosport': "Davanti fa più lui - che non è attaccante - di Giménez e Leão, il che è tutto dire". Voto 6.