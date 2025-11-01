Pianeta Milan
Loftus-Cheek: una caratteristica particolare in attacco. E’ lui la carta in più del Milan?

Loftus-Cheek lancia segnali al Milan e ad Allegri: è lui il jolly per l'attacco? Un aspetto particolare
Milan, Loftus-Cheek può essere un'arma per l'attacco dei rossoneri. Chiari segnali contro l'Atalanta da parte del centrocampista inglese. Ecco la nostra analisi
Milan, Loftus-Cheek potrebbe essere una sorpresa della stagione. Il calciatore rossonero, rientrato dal problema muscolare che gli aveva fatto saltare Pisa e Fiorentina, è entrato nella ripesa di Atalanta-Milan, ma non da centrocampista, bensì da attaccante. Nonostante fosse fuori ruoli, il giocatore inglese ha dato prova di essere pronto per il doppio ruolo in cui lo vede chiaramente Allegri.

Milan, duttilità importante da Loftus-Cheek

Qui i voti e i commenti sulla partita di Loftus-Cheek. Si parte da 'La Gazzetta dello Sport': "Dentro per Giménez, usa il fisico per difendere il pallone e per ripartire. Qualche spunto molto interessante e diverse corse palla al piede. Di certo combina di più rispetto a Giménez e Leão". Voto 6,5. 'Il Corriere dello Sport': "Entra e vivacizza un po’ l’attacco, almeno dal punto di vista fisico regge il confronto". Voto 6,5. E infine 'Tuttosport': "Davanti fa più lui - che non è attaccante - di Giménez e Leão, il che è tutto dire". Voto 6.

Loftus-Cheek è entrato nel secondo tempo al posto di Gimenez ed è stato il più brillante di tutto l'attacco del Milan contro l'Atalanta. Intraprendenza, voglia, corsa e una caratteristica che non si è vista negli altri attaccanti contro la Dea: attacco alla profondità e ricerca dello spazio. Segnali molto importanti per il Milan e per Allegri: l'allenatore rossonero, in questo momento di difficoltà per l'attacco del Diavolo, può contare anche sulla duttilità tattica dell'inglese. Vedremo se giocherà dal primo minuto in Milan-Roma e se giocherà a centrocampo o in attacco.

