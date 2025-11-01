Loftus-Cheek lancia segnali al Milan e ad Allegri: è lui il jolly per l’attacco? Un aspetto particolare
Loftus-Cheek è entrato nel secondo tempo al posto di Gimenez ed è stato il più brillante di tutto l'attacco del Milan contro l'Atalanta. Intraprendenza, voglia, corsa e una caratteristica che non si è vista negli altri attaccanti contro la Dea: attacco alla profondità e ricerca dello spazio. Segnali molto importanti per il Milan e per Allegri: l'allenatore rossonero, in questo momento di difficoltà per l'attacco del Diavolo, può contare anche sulla duttilità tattica dell'inglese. Vedremo se giocherà dal primo minuto in Milan-Roma e se giocherà a centrocampo o in attacco.
