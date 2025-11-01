Milan, i rossoneri sono pronti a scendere di nuovo in campo. Domani sera a San Siro arriva la Roma di Gasperini. Per Massimiliano Allegri ancora problemi con gli infortuni. Ecco le ultime novità riguardo a Jashari, Pulisic e Rabiot. Poi spazio al calciomercato. I rossoneri seguirebbero Rayan del Vasco da Gama. Poi occhio alle possibili soluzioni a gennaio per l'attacco. Ecco le top news di Pianeta Milan del primo novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, novità Jashari. Rayan colpo possibile? Rabiot e Pulisic: ecco quando possono rientrare
ULTIME MILAN NEWS
Milan, novità Jashari. Rayan colpo possibile? Rabiot e Pulisic: ecco quando possono rientrare
Milan, le ultime notizie sugli infortunati: Jashari, Pulisic e Rabiot. Colpo Rayan per il futuro? Due punte nel mirino. Le top news del primo novembre 2025 da Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA