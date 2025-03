· Stipendi Milan 2024-25: il monte ingaggi e l’evoluzione anno per anno

Gli stipendi del Milan 2024-25 e l'evoluzione del monte ingaggi rossonero degli ultimi anni. Per un'attenta e virtuosa gestione economico-sportiva occorre prestare particolare attenzione a questo aspetto. Fin dall'arrivo dei fondi (tanto Elliott quanto RedBird) il contenimento dei costi è diventato prioritario per centrare una piena sostenibilità e una crescita del club a lungo termine. E' così che sempre più spesso ci chiediamo quanto guadagni un calciatore, elemento fondamentale anche in chiave calciomercato, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco dunque i salari dei giocatori del Milan e le loro scadenze contrattuali.