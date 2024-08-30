Pianeta Milan

Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic

31

Età:
25 (24 May 2001)
Altezza:
1.94 m
Peso:
85 kg
Valore di mercato:
25 mln
Profilo
Tutto su Strahinja Pavlovic, difensore dell'AC Milan e della nazionale serba. Ecco chi è: ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera dell'ex giocatore del Salisburgo. In passato ha vestito le maglie anche di Partizan, Monaco e Basilea.

Ruolo e caratteristiche tecniche Pavlovic

Difensore centrale imponente (194 cm di altezza per 85 kg di peso), è un mancino naturale di piede. Forte e potente nel contrasto, è abile in marcatura e nell'anticipo. Il colpo di testa è un'altra delle sue armi. Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di presentazione, ne ha sottolineato anche la capacità di leadership, paragonandolo a Jaap Stam, un altro ex rossonero. Queste le parole dello svedese:
"E' un duro, cattivo, è mancino e ha la personalità per guidare la difesa. E' un animale, è quello che ci serviva"

Carriera

Pavlovic è cresciuto con l'etichetta del 'predestinato'. A 17 anni (il 23 febbraio 2019) fa già il suo esordio con il Partizan Belgrado. Nella sua prima stagione gioca 11 partite, tra cui la finale di Coppa Nazionale vinta con la Stella Rossa (da titolare) Nel gennaio 2020 viene acquistato dal Monaco, che però lo lascia in prestito al Partizan fino all'estate successiva. Dopo sei mesi e poche presenze nel Principato, si trasferisce in prestito al Cercle Bruges prima e al Basilea poi. Al Monaco non ci torna più, perché nel 2022 viene acquistato dal Salisburgo. Gioca in Champions (anche contro il Milan) e in Europa League, ma soprattutto vince il campionato austriaco 2022-23. In Austria rimane un'altra stagione poi nell'estate 2024 si trasferisce al Milan Pavlovic è stabilmente tra i punti di riferimento della Nazionale serba, con cui ha giocato i Mondiali 2022 in Qatar e gli ultimi Europei in Germania (2024).

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Quanto è costato Pavlovic al Milan?

Il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo nell'estate 2024 per circa 20 milioni di euro, 18 di parte fissa e 2 di bonus. Avendo firmato un contratto fino a giugno 2028, la quota di ammortamento del suo cartellino sarà nella stagione 2024-25 di 4.5 milioni di euro. Il costo totale annuo a bilancio sarà dunque di 7.65 Milioni, dato dalla quota di ammortamento (4.5 M) più l'ingaggio lordo (3.15 M)

Stipendio Pavlovic Milan

Quanto guadagna Pavlovic al Milan?, vi starete chiedendo. L'ingaggio netto annuo del difensore serbo è di 1.7 Milioni di euro, che al lordo sono 3.15 M. La durata del contratto al momento della firma è di 4 anni, fino a giugno 2028.
Trofei vinti
Coppa di Serbia
1
Partizan: 2018-2019
Campionato austriaco
1
Salisburgo: 2022-2023

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2018-2019t Partizan SuperLiga 11 0 Coppa Serba 4 0 15 0
2019-2020 Partizan SuperLiga 26 1 Coppa Serba 4 1 UEL 12 0 42 2
2020-Gen 2021 Monaco Ligue 1 1 0 Coppa di Francia 0 0 1 0
gen.-giu. 2021 Cercle Bruges Jupiler League 11 1 Coppa Belga 1 0 12 1
2021-gen. 2022 Monaco Ligue 1 7 0 Coppa di Francia 1 0 UEL 3 0 11 0
gen.-giu. 2022 Basilea Suisse SuperLeague 10 0 Coppa Svizzera 10 0
2022-2023 Salisburgo Fuu00dfball-Bundesliga 24 1 Coppa Austria 3 1 UCL+UEL 7 (6+1) 0 34 2
2023-2024 Salisburgo Fuu00dfball-Bundesliga 25 2 Coppa Austria 5 1 UCL 6 0 36 3
2024-2025 Milan (in corso) Serie A Coppa Italia UCL 0 0