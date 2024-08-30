Strahinja Pavlovic
31
- Età:
- 25 (24 May 2001)
- Altezza:
- 1.94 m
- Peso:
- 85 kg
- Valore di mercato:
- 25 mln
Profilo
Tutto su Strahinja Pavlovic, difensore dell'AC Milan e della nazionale serba. Ecco chi è: ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera dell'ex giocatore del Salisburgo. In passato ha vestito le maglie anche di Partizan, Monaco e Basilea.
Ruolo e caratteristiche tecniche PavlovicDifensore centrale imponente (194 cm di altezza per 85 kg di peso), è un mancino naturale di piede. Forte e potente nel contrasto, è abile in marcatura e nell'anticipo. Il colpo di testa è un'altra delle sue armi. Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di presentazione, ne ha sottolineato anche la capacità di leadership, paragonandolo a Jaap Stam, un altro ex rossonero. Queste le parole dello svedese:
"E' un duro, cattivo, è mancino e ha la personalità per guidare la difesa. E' un animale, è quello che ci serviva"
CarrieraPavlovic è cresciuto con l'etichetta del 'predestinato'. A 17 anni (il 23 febbraio 2019) fa già il suo esordio con il Partizan Belgrado. Nella sua prima stagione gioca 11 partite, tra cui la finale di Coppa Nazionale vinta con la Stella Rossa (da titolare) Nel gennaio 2020 viene acquistato dal Monaco, che però lo lascia in prestito al Partizan fino all'estate successiva. Dopo sei mesi e poche presenze nel Principato, si trasferisce in prestito al Cercle Bruges prima e al Basilea poi. Al Monaco non ci torna più, perché nel 2022 viene acquistato dal Salisburgo. Gioca in Champions (anche contro il Milan) e in Europa League, ma soprattutto vince il campionato austriaco 2022-23. In Austria rimane un'altra stagione poi nell'estate 2024 si trasferisce al Milan Pavlovic è stabilmente tra i punti di riferimento della Nazionale serba, con cui ha giocato i Mondiali 2022 in Qatar e gli ultimi Europei in Germania (2024).
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Quanto è costato Pavlovic al Milan?Il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo nell'estate 2024 per circa 20 milioni di euro, 18 di parte fissa e 2 di bonus. Avendo firmato un contratto fino a giugno 2028, la quota di ammortamento del suo cartellino sarà nella stagione 2024-25 di 4.5 milioni di euro. Il costo totale annuo a bilancio sarà dunque di 7.65 Milioni, dato dalla quota di ammortamento (4.5 M) più l'ingaggio lordo (3.15 M)
Stipendio Pavlovic MilanQuanto guadagna Pavlovic al Milan?, vi starete chiedendo. L'ingaggio netto annuo del difensore serbo è di 1.7 Milioni di euro, che al lordo sono 3.15 M. La durata del contratto al momento della firma è di 4 anni, fino a giugno 2028.
Trofei vinti
Coppa di Serbia
1
Partizan: 2018-2019
Campionato austriaco
1
Salisburgo: 2022-2023
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018-2019t
|Partizan
|SuperLiga
|11
|0
|Coppa Serba
|4
|0
|15
|0
|2019-2020
|Partizan
|SuperLiga
|26
|1
|Coppa Serba
|4
|1
|UEL
|12
|0
|42
|2
|2020-Gen 2021
|Monaco
|Ligue 1
|1
|0
|Coppa di Francia
|0
|0
|1
|0
|gen.-giu. 2021
|Cercle Bruges
|Jupiler League
|11
|1
|Coppa Belga
|1
|0
|12
|1
|2021-gen. 2022
|Monaco
|Ligue 1
|7
|0
|Coppa di Francia
|1
|0
|UEL
|3
|0
|11
|0
|gen.-giu. 2022
|Basilea
|Suisse SuperLeague
|10
|0
|Coppa Svizzera
|10
|0
|2022-2023
|Salisburgo
|Fuu00dfball-Bundesliga
|24
|1
|Coppa Austria
|3
|1
|UCL+UEL
|7 (6+1)
|0
|34
|2
|2023-2024
|Salisburgo
|Fuu00dfball-Bundesliga
|25
|2
|Coppa Austria
|5
|1
|UCL
|6
|0
|36
|3
|2024-2025
|Milan (in corso)
|Serie A
|Coppa Italia
|UCL
|0
|0