Profilo

Ruolo e caratteristiche tecniche Pavlovic

"E' un duro, cattivo, è mancino e ha la personalità per guidare la difesa. E' un animale, è quello che ci serviva"

Carriera

Tutto su, difensore dell'e della nazionale serba. Ecco chi è: ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera dell'ex giocatore del Salisburgo. In passato ha vestito le maglie anche di Partizan, Monaco e Basilea.Difensore centrale imponente (194 cm di altezza per 85 kg di peso), è un mancino naturale di piede. Forte e potente nel contrasto, è abile in marcatura e nell'anticipo. Il colpo di testa è un'altra delle sue armi. Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di presentazione, ne ha sottolineato anche la capacità di leadership, paragonandolo a Jaap Stam, un altro ex rossonero. Queste le parole dello svedese:Pavlovic è cresciuto con l'etichetta del ''. A(il 23 febbraio 2019) fa già il suo esordio con il. Nella sua prima stagione gioca 11 partite, tra cui la finale di Coppa Nazionale vinta con la Stella Rossa (da titolare) Nel gennaio 2020 viene acquistato dal, che però lo lascia in prestito al Partizan fino all'estate successiva. Dopo sei mesi e poche presenze nel Principato, si trasferisce in prestito alprima e alpoi. Al Monaco non ci torna più, perché nel 2022 viene acquistato dal. Gioca in Champions (anche contro il Milan) e in Europa League, ma soprattutto vince il campionato austriaco 2022-23. In Austria rimane un'altra stagione poi nell'estate 2024 si trasferisce alPavlovic è stabilmente tra i punti di riferimento della, con cui ha giocato i Mondiali 2022 in Qatar e gli ultimi Europei in Germania (2024).

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Quanto è costato Pavlovic al Milan?

Stipendio Pavlovic Milan

Il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo nell'estate 2024 per circa. Avendo firmato un contratto fino a giugno 2028, la quota di ammortamento del suo cartellino sarà nella stagione 2024-25 di 4.5 milioni di euro. Il costo totale annuo a bilancio sarà dunque di 7.65 Milioni, dato dalla quota di ammortamento (4.5 M) più l'ingaggio lordo (3.15 M)Quanto guadagna Pavlovic al Milan?, vi starete chiedendo. L'ingaggio netto annuo del difensore serbo è di, che al lordo sono 3.15 M. La durata del contratto al momento della firma è di 4 anni, fino a giugno 2028.