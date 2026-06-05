Pulisic, missione Mondiale: dai ‘problemi’ al Milan al sogno a stelle e strisce
Pulisic, dopo una stagione in chiaroscuro con il Milan, si prepara ai Mondiali con gli USA di Pochettino: vuole essere trascinatore della squadra statunitense
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L'iscrizione del Milan alla Serie A è a rischio? Il punto sul regolamento FIGC e sulle scadenze per l'iscrizione: la firma di Scaroni e i termini per il mister
Terza settimana di rivoluzione in casa Milan: stallo tra Cardinale e Rangnick sulle autonomie societarie. Sullo sfondo l'accordo con Glasner. Le ultime novità
Gli USA esordiranno ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Focus su Pulisic: la titolarità con Pochettino e il retroscena sulla fede condivisa con McKennie
Cardinale accetta le condizioni di Rangnick e sceglie Glasner per la panchina del Milan 2026-2027. Dettagli sul contratto da 5 milioni e retroscena sul Fulham
La rivoluzione del Milan entra nella terza settimana: Cardinale sceglie Rangnick come DT e Glasner in panchina. Ibrahimović perde quota sull'area sportiva
Arriva al capolinea la parabola calcistica di uno dei profili più discussi e iconici degli ultimi anni di calcio europeo. Nella giornata di ieri, Divock Origi, attaccante belga classe 1995, ha…
Il Milan sta lavorando intensamente per definire la struttura strategica in vista della stagione 2026-2027. Dopo la rivoluzione totale ai vertici voluta dal proprietario Gerry Cardinale, l'obiettivo…
I fischi, per sua stessa ammissione, lo hanno sempre galvanizzato. Fino a oggi, però, erano quelli degli avversari a caricarlo sul terreno di gioco. Adesso lo scenario è radicalmente cambiato: sono…
In attesa che si definiscano i nodi legati alla dirigenza, alla scelta del nuovo allenatore e alle prime mosse di calciomercato, inizia finalmente a delinearsi il Milan per la stagione 2026-2027. Il…
Il Milan ha sciolto le riserve sulla guida tecnica per la stagione 2026-2027: il prescelto per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della Prima Squadra rossonera è Oliver…
A distanza di ben 17 giorni dallo scossone che ha ridefinito i vertici del Milan, le grandi manovre per la ricostruzione del club sono entrate nel vivo. Il managing partner del fondo RedBird e…
In casa Milan la rivoluzione per la stagione 2026-2027 non si fermerà alle caselle di direttore tecnico e allenatore, per le quali restano in pole position Ralf Rangnick e Oliver Glasner. I colloqui…
Il dopo-rivoluzione in casa Milan ha assunto contorni politici e strategici ben definiti. In seguito al totale azzeramento dell'area dirigenziale e tecnica – che ha portato ai saluti simultanei di…
Il Milan è entrato ufficialmente nella terza settimana dall'azzeramento totale della propria area tecnica e dirigenziale. Nonostante l'inevitabile clima di agitazione che serpeggia tra la tifoseria…
Il casting per la panchina del Milan è arrivato a una stretta decisiva. Oliver Glasner, allenatore austriaco classe 1974 reduce dalla straordinaria esperienza in Inghilterra alla guida del Crystal…
Sono giorni decisivi per il futuro societario e sportivo del Milan. La trattativa per portare Ralf Rangnick in via Aldo Rossi è entrata nella sua fase calante e spartiacque. La dirigenza rossonera ha…
Il Milan si appresta a vivere i sette giorni più caldi della sua storia recente. Nel corso di questa settimana, la proprietà rossonera è chiamata a sciogliere le riserve e nominare ufficialmente le…
Sono passate esattamente due settimane da quando la profonda rivoluzione voluta da Gerry Cardinale ha azzerato l'area dirigenziale e tecnica del Milan. Oggi siamo finalmente entrati nei sette giorni…
Inizia ufficialmente oggi la settimana decisiva per le scelte dirigenziali e tecniche di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan è chiamato a dare un'identità definitiva al club dopo il vuoto di…
Il repulisti generale voluto al Milan dal proprietario Gerry Cardinale lo scorso 25 maggio — giornata in cui sono saltate contemporaneamente le teste di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e…
Le grandi manovre per la panchina del Milan si spostano sull'asse Milano-Monaco di Baviera. Martedì scorso, attorno al tavolo di un riservato ristorante della città tedesca, si è tenuto un incontro…
Esonerato Igli Tare dopo appena un anno di mandato, il Milan si trova nuovamente di fronte al bisogno di ridefinire la propria area tecnica con la ricerca di un nuovo direttore sportivo. Gli scenari…
Siamo entrati ufficialmente oggi nella terza settimana da quando Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato totalmente l'area dirigenziale e tecnica del…
Il mercato del Milan è già iniziato viste le dichiarazioni shock di Rafael Leao che ha detto apertamente di volere lasciare i rossoneri e il campionato italiano per cambiare aria. La decisione…
Il ruolo di Ibrahimovic resta uno dei nodi da sciogliere per il futuro del Milan (qui tutte le notizie). Lo svedese non è un dirigente dei rossoneri, ma un consulente di Gerry Cardinale. L'ex…
Il nuovo calendario della Serie A 2026-27 ha rivelato la strada iniziale (e non solo) del Milan, ma l'argomento più caldo in casa rossonera resta il caos che regna visto che siamo alla fine della…
Il futuro tecnico del Milan si trova davanti a un bivio strategico e societario senza precedenti. Le grandi manovre per individuare il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera hanno…
Ombre giudiziarie si addensano sul futuro di Igli Tare, a soli dieci giorni dal suo traumatico addio al club rossonero. Secondo quanto rivelato dalla stampa albanese e confermato dai principali…
Il Milan ha offerto giorni fa a Ralf Rangnick il ruolo di direttore tecnico del club rossonero e, come raccontato in mattinata, il manager tedesco aspetta una risposta adesso dalla società di Via Aldo…