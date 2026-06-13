Il futuro di Francesco Camarda è uno dei temi del Milan. Uno dei talenti più cristallini del vivaio del Diavolo si appresta a rientrare alla base, ma attorno alla sua gestione restano ancora dubbi e incertezze. La proprietà guidata da Gerry Cardinale deve ancora decidere quale strada prendere per il club e questo potrebbe influenzare anche il futuro dei giovanissimi. Il dubbio resta tra un progetto giovani da sviluppare oppure un progetto per cercare la qualificazione in Champions League.

Il rebus sui giovani dopo l'addio a Rangnick

Dettaglio presenze e minutaggio

7 gare giocate da titolare.

Con 693 minuti totali in campo.

Senza Rangnick , sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche il futuro dei giovani del Milan al rientro dai prestiti è in dubbio. A partire da Camarda che ha ormai raggiunto la maggiore età e ha giocato una stagione in Serie A con il Lecce, anche se pesantemente limitata dal grave infortunio alla spalla. Il problema è capire se dalla proprietà arriverà l’input di valorizzare i propri giovani o se prevarrà la necessità di formare una rosa con un’esperienza adeguata per arrivare al quarto posto e conquistare la Champions League. Francesco Camarda ha giocato 21 partite in Serie A con il ruolo di prima punta centrale. Il suo 2026, purtroppo, è stato bruscamente frenato dal grave infortunio alla spalla.

Meno di 1000 minuti giocati, sintomo di un calciatore che non ha trovato continuità, specialmente tra i titolari. Pesano le partite perse per l'infortunio (15 gare).

Rendimento e statistiche