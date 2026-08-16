Si allarga il circolo degli ammiratori di Christopher Nkunku. Secondo i media inglesi, ci sarebbero due club di Premier League interessate all'attaccante francese e una avrebbe addirittura già raggiunto un accordo con il giocatore. Prima, però, occorre soddisfare le richieste del Milan.

Nkunku saluta il Milan

Nkunku e gli altri giocatori del Milan fuori rosa

Youssouf Fofana

Fikayo Tomori

David Odogu

Il futuro dinon sarà al. Al termine di un'attenta valutazione,ha deciso di escludere l'attaccante francese dal progetto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe ritenuto che l'ex Chelsea non ci stesse mettendo la testa e l'impegno giusti. A comunicarela propria decisione è stato direttamente, che ha avuto un colloquio con il giocatore la mattina di mercoledì 13 agosto.Il francese è soltanto uno dei partenti in casa. Questi gli altri giocatori fuori dal progetto. Pugno duro della società, che ha messo fuori rosa e relegato ad allenare a parte

Presto potrebbero aggiungersi Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che lasceranno il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società. Diversa la situazione di Rafael Leao, che avrà un colloquio personale con Gerry Cardinale nei prossimi giorni per trovare una soluzione.

Calciomercato Milan, Newcastle e Aston Villa su Nkunku

La richiesta del Milan per vendere Nkunku

Stando a quanto riportato dal 'The Article', ilavrebbe avviato i primi sondaggi per provare ad ingaggiare. Non è ancora partita una trattativa tra i due club, ma secondo il quotidiano inglese i 'Magpies' avrebbero già raggiunto un accordo verbale con il giocatore. Anche un altro club di Premier League sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro del francese: l'Acquistato la scorsa estate dal Chelsea perNkunku ha firmato un contratto valido fino al 2030 aPer evitare una minusvalenza, il Milan punta ad incassare, ma potrebbe valutare anche una cessione in prestito per liberarsi dell'ingaggio più alto in rosa al pari di quelli di Rabiot e Leao. Nei giorni scorsi, ilaveva offerto il classe 1997 anche al, ma in Spagna non si registra alcun segnale di apertura.