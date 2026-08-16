Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni su due club di Premier interessati a Nkunku: Newcastle e Aston Villa. L'accordo personale e la richiesta del Milan
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Si allarga il circolo degli ammiratori di Christopher Nkunku. Secondo i media inglesi, ci sarebbero due club di Premier League interessate all'attaccante francese e una avrebbe addirittura già raggiunto un accordo con il giocatore. Prima, però, occorre soddisfare le richieste del Milan.
Nkunku saluta il MilanIl futuro di Nkunku non sarà al Milan. Al termine di un'attenta valutazione, Ruben Amorim ha deciso di escludere l'attaccante francese dal progetto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe ritenuto che l'ex Chelsea non ci stesse mettendo la testa e l'impegno giusti. A comunicare la propria decisione è stato direttamente Amorim, che ha avuto un colloquio con il giocatore la mattina di mercoledì 13 agosto.
Nkunku e gli altri giocatori del Milan fuori rosaIl francese è soltanto uno dei partenti in casa Milan. Questi gli altri giocatori fuori dal progetto. Pugno duro della società, che ha messo fuori rosa e relegato ad allenare a parte Nkunku e altri tre esuberi.
- Youssouf Fofana
- Fikayo Tomori
- David Odogu
Presto potrebbero aggiungersi Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che lasceranno il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società. Diversa la situazione di Rafael Leao, che avrà un colloquio personale con Gerry Cardinale nei prossimi giorni per trovare una soluzione.
Calciomercato Milan, Newcastle e Aston Villa su NkunkuStando a quanto riportato dal 'The Article', il Newcastle avrebbe avviato i primi sondaggi per provare ad ingaggiare Nkunku. Non è ancora partita una trattativa tra i due club, ma secondo il quotidiano inglese i 'Magpies' avrebbero già raggiunto un accordo verbale con il giocatore. Anche un altro club di Premier League sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro del francese: l'Aston Villa.
La richiesta del Milan per vendere NkunkuAcquistato la scorsa estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus, Nkunku ha firmato un contratto valido fino al 2030 a 5 milioni di euro netti a stagione. Per evitare una minusvalenza, il Milan punta ad incassare almeno 30 milioni, ma potrebbe valutare anche una cessione in prestito per liberarsi dell'ingaggio più alto in rosa al pari di quelli di Rabiot e Leao. Nei giorni scorsi, il Milan aveva offerto il classe 1997 anche al Barcellona, ma in Spagna non si registra alcun segnale di apertura.
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