Il futuro di Rafael Leão resta senza alcun dubbio la telenovela dell'estate in casa Milan. Al termine della stagione 2025/2026, il giocatore ha manifestato la propria volontà di lasciare l'Italia in diverse interviste. Quando siamo a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, però, il portoghese è ancora un calciatore rossonero: più passa il tempo e più l'ipotesi di una permanenza a San Siro si fa concreta. Un'indiscrezione delle ultime ore, però, potrebbe cambiare tutto.

Il vertice tra Leão e Cardinale

Leão, permanenza o cessione? Le ultime da Moretto

"La verità è che Leão è sempre stato sul mercato. Il Milan, partendo dalle parole dello stesso portoghese, l'ha sempre considerato in partenza davanti all'offerta giusta. Il club però non vuole un prestito con obbligo, ma solo una cessione definitiva. Ed è proprio questo punto che al momento frena l’addio di Leão".

Come riportato dal sito 'Gianlucadimarzio.com', per la prossima settimana è in programmaper discutere del futuro del portoghese. L'obiettivo del vertice sarà quello disia per il bene del club sia per quello del giocatore. Una risposta definitiva sul destino del portoghese, dunque, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se c'è qualcuno che ha già le idee chiare.Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha spiegato come l'idea delsia sempre stata quella di vendere

La cessione del portoghese, fino ad ora, è stata frenata dalla mancanza di offerte ritenute congrue.

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