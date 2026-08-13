Giorni decisivi per il futuro di Rafael Leão: in programma un incontro con il proprietario Gerry Cardinale per valutare quale strada prendere
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Il futuro di Rafael Leão resta senza alcun dubbio la telenovela dell'estate in casa Milan. Al termine della stagione 2025/2026, il giocatore ha manifestato la propria volontà di lasciare l'Italia in diverse interviste. Quando siamo a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, però, il portoghese è ancora un calciatore rossonero: più passa il tempo e più l'ipotesi di una permanenza a San Siro si fa concreta. Un'indiscrezione delle ultime ore, però, potrebbe cambiare tutto.
Il vertice tra Leão e CardinaleCome riportato dal sito 'Gianlucadimarzio.com', per la prossima settimana è in programma un incontro tra Gerry Cardinale e Leão per discutere del futuro del portoghese. L'obiettivo del vertice sarà quello di capire insieme quale strada sia meglio percorrere, sia per il bene del club sia per quello del giocatore. Una risposta definitiva sul destino del portoghese, dunque, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se c'è qualcuno che ha già le idee chiare.
Leão, permanenza o cessione? Le ultime da MorettoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato come l'idea del Milan sia sempre stata quella di vendere Leão:
"La verità è che Leão è sempre stato sul mercato. Il Milan, partendo dalle parole dello stesso portoghese, l'ha sempre considerato in partenza davanti all'offerta giusta. Il club però non vuole un prestito con obbligo, ma solo una cessione definitiva. Ed è proprio questo punto che al momento frena l’addio di Leão".
La cessione del portoghese, fino ad ora, è stata frenata dalla mancanza di offerte ritenute congrue.
L'interesse del Fenerbahce, l'offerta del Galatasaray e le sirene inglesiGli unici due club ad essersi mossi concretamente per Leão sono stati Fenerbahce e Galatasaray. I 'Canarini Gialli' hanno mandato un emissario a Milano per sondare la fattibilità dell'operazione, salvo poi virare su Romelu Lukaku. I 'Cimbon', invece, hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro che è stata prontamente rispedita al mittente dalla dirigenza rossonera. Stando a quanto riportato dal giornalista turco Yakup Çınar, anche Aston Villa e Leeds United si sarebbero mosse per arrivare al numero 10 del Milan. I due club inglesi avrebbero messo sul piatto 55 milioni di euro per convincere il club di Via Aldo Rossi, ma i 10 milioni di stipendio chiesti dal giocatore hanno fatto saltare la trattativa.
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