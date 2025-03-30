Ultimo Bilancio Milan (2024): i dati ufficiali

Fatturato Milan e costi 2024

Utile Milan e fatturato netto 2024

Patrimonio netto e debiti Milan al 2024

Previsione Bilancio Milan 2025: dati non ancora ufficiali

Proiezione bilancio Milan 2026

Bilancio Milan: i dati degli ultimi anni a confronto

Il 30 Giugno di ogni anno la societàchiude il bilancio relativo ai precedenti 365 giorni. Il bilancio del club rossonero segue quindi la stagione sportiva e non l'anno solare, come accadeva sotto la gestione Berlusconi. In questa scheda prendiamo in esame i dati ufficiali degli ultimi anni, mettendoli a confronto. Analizzeremo il, i(e quelli relativi relativi a, i- compreso quello legato agli- e ildi bilancio, cercando di spiegare tutto in termini semplici e accessibili a tutti. L'ultimo bilancio ufficiale è quello del 2024, relativo alla stagione 2023-24. Faremo poi una previsione del bilancio 2025 (i cui dati dovrebbero essere presentati a breve) e del 2026.L'ultimo bilancio del Milan di cui abbiamoè quello del 2024, relativo alla stagione calcistica 2023-24. Ildel Milan ha fatto registrare un nuovo, toccando quotadi euro (in crescita rispetto ai 404 milioni dell'anno precedente). In crescita, però, anche i, passati da 389 a, dovuti per la gran parte all'Ilè dunque positivo e ha portato unin linea con 6.1 di attivo del bilancio precedente. Si tratta del secondo risultato netto positivo per il club rossonero, che dal 2022 è controllato dal fondo americano RedBird Capital diIlal 30 giugno 2024 è, in aumento rispetto al saldo di 177,2 milioni di euro del 30 giugno 2023, mentre sul fronte debiti, l'indebitamento netto del Milan è pari a 49,6 milioni di Euro.Il 30 giugno il Milan ha chiuso il, relativo alla. Non sono stati ancora divulgati i dati ufficiali, ma con le cessioni di Kalulu, Pellegrino e Reijnders il club rossonero si è assicurato un altro attivo di bilancio, il, tutti targati RedBird. Il fondo americano finora ha versato solo 55 milioni nelle casse della società, ma solo per finanziare i progetti sullo stadio, non per alimentare la gestione sportiva, pienamente auto-sostenibile.Senza Champions League nella stagione 2025-26, i ricavi subiranno inevitabilmente un. Parliamo di circa 80 milioni di euro in meno, tra premi Uefa, botteghino e sponsor, compensati - con ogni probabilità - da cessioni e risparmio sui costi (vedi quella di Theo Hernandez, che ha portato oltre 25 milioni nelle casse rossonere, con una ventina di pura plusvalenza). In entrata é probabile che il Milan procederà con attenzione, senza sbilanciare troppo il rapporto costi-ricavi. Anche qualora dovesse registrare una perdita d’esercizio al 30 giugno 2026, visto che il patrimonio netto del club supera i 200 milioni.Ecco l'andamento negli ultimi anni del bilancio del Milan. Prenderemo in esame il fatturato, i ricavi totali e quelli relativi al player trading, i costi degli stipendi e quegli degli ammortamenti. Quindi l'utile (o il passivo) di ogni bilancio rossonero. Ecco le infografiche: [caption id="attachment_1905793" align="aligncenter" width="1024"]Fatturati Milan ultimi anni. Infografica PianetaMilan.it[/caption] [caption id="attachment_1905790" align="aligncenter" width="1024"]Milan, i ricavi degli ultimi anni al netto del player trading. Infografica PianetaMilan.it[/caption] [caption id="attachment_1905792" align="aligncenter" width="1024"]Milan, i ricavi ultimi anni da player trading. Infografica PianetaMilan.it[/caption] [caption id="attachment_1905789" align="aligncenter" width="1024"]Stipendi Milan: il monte ingaggi degli ultimi anni. Infografica PianetaMilan.it[/caption] [caption id="attachment_1905795" align="aligncenter" width="1024"]Milan, le spese di ammortamento dei calciatori negli ultimi anni. Infografica PianetaMilan.it[/caption] [caption id="attachment_1905794" align="aligncenter" width="1024"]Milan, il risultato netto di bilancio degli ultimi anni. Infografica PianetaMilan.it[/caption]

Le domande più frequenti degli utenti:

Come sta il Milan economicamente?

Quanti debiti ha il Milan nel bilancio?

Chi ha più debiti tra Milan e Inter?

Il Milan gode di ottima salute da un punto di vista economico-finanziario. Questo, infatti, è il secondo bilancio consecutivo che il Milan chiude in utile.Come riportato qua sopra, l'indebitamento netto del Milan risulta essere pari a 49,6 milioni di euro.L'Inter risulta avere una situazione debitoria peggiore rispetto al Milan. Al 30 giugno 2024, infatti, i debiti dell'Inter sono complessivamente pari a, con un indebitamento finanziario netto per 277 milioni.