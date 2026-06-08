Milan, clamoroso Modrić: spunta lo spiraglio per il rinnovo di contratto. L'indiscrezione
Modrić rinnova con il Milan? Analisi del clamoroso scenario di calciomercato tra l'offerta del Real Madrid e le condizioni per la permanenza in rossonero
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Leão si allontana dal Milan: l'analisi delle sue dichiarazioni, il punto sul calciomercato tra le sirene della Premier League e la ricca offerta del Galatasaray
A fine mese inizierà il calciomercato estivo e il Milan - in attesa di nominare dirigenti e allenatore - deve necessariamente iniziare a guardarsi intorno
Andrej Kostić è stato acquistato ufficialmente dal Milan dopo una lunga trattiva iniziata a gennaio e portata avanti fino alla primavera. L'attaccante classe 2007 ha chiuso la stagione con il Partizan…
Alphadjo Cissè è uno dei giovani talenti di proprietà del Milan: il classe 2006 è stato acquistato durante la sessione di calciomercato invernale dal Lecce, pagandolo circa 8 milioni di euro. Un…
Il Milan ha finito un'altra stagione che si è rivelata totalmente deludente e fallimentare: i rossoneri, chiudendo con 10 punti in 10 partite, hanno mancato il quarto posto e la qualificazione in…
Il Milan ha prestato molti giocatori nelle scorse sessioni di calciomercato: tra questi anche molti talenti cresciuti nel settore giovanile dei rossoneri. Come non parlare del centrocampista classe…
Siamo nella fase decisiva per stabilire quale sarà il futuro del Milan: Gerry Cardinale deve ancora prendere le decisioni finali per quanto riguarda la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del…
Altra stagione deludente per il Milan: dopo un inizio incoraggiante, i rossoneri hanno perso punti su punti e sono riusciti nell'impresa di perdere il quarto posto. Sarà la seconda stagione…
Il Milan ha concluso la sua stagione con 10 punti nelle ultime 10 partite stagionali, perdendo così la possibilità di qualificarsi in Champions League. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui i…
Il Milan ha chiuso la sua stagione non riuscendo a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri hanno perso il treno della massima competizione europea per la seconda volta…
Per Glasner c'è già il contratto. Rangnick ancora in attesa. Rafael Leão ancora chiarissimo sul futuro. Novità sul futuro di Comotto: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo…
"Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove…
Mancano pochissimi giorni al 13 giugno, data in cui Christian Pulisic farà il suo esordio ufficiale ai Mondiali 2026 guidando gli Stati Uniti d'America nella sfida inaugurale contro il Paraguay. Un…
Nella sessione estiva di calciomercato del 2025, il Milan completò la cessione a titolo definitivo di Mattia Liberali al Catanzaro. Il fantasista classe 2007, cresciuto ed esploso nel settore…
Dopo una stagione complessa, conclusa al settimo posto in classifica in Serie A e con una qualificazione ai preliminari di Conference League strappata per il rotto della cuffia, l'Atalanta della…
Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come uno dei più caldi e rivoluzionari della storia recente del club. Con la preannunciata partenza di Rafael Leão, destinato a cercare una nuova sfida…
Il Milan corre ai ripari per programmare la nascita del nuovo ciclo tecnico dopo il recente azzeramento societario. La panchina è ancora libera e c'è la necessità di ricostruire l'organigramma in…
Il Milan deve ancora decidere chi sarà il suo nuovo allenatore e chi gestirà il futuro dei rossoneri, visto che manca ancora una dirigenza completa. La scelta è in mano a Cardinale e dovrebbe arrivare…
Voci sempre più insistenti sul futuro del Milan (qui tutte le notizie): dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha escluso il Diavolo dalla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di…
Milan, le notizie principali della serata: serve decidere Questa settimana sarà decisiva per scegliere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia…
Un clamoroso caso di calciomercato rischia di scuotere le fondamenta del nuovo corso rossonero. Nonostante il rinnovo di contratto faraonico siglato lo scorso 31 gennaio – un accordo da 7 milioni di…
Non appena il Milan avrà formalizzato le nomine del direttore tecnico, del direttore sportivo e del nuovo allenatore – decisioni attese nel giro di pochissimi giorni – prenderà ufficialmente il via la…
Con il totale azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica del Milan, avvenuto lo scorso 25 maggio per volere del proprietario Gerry Cardinale, la definizione delle strategie di mercato vive una…
I colloqui strategici in casa Milan sono entrati nel vivo della pianificazione tattica. Nei recenti incontri con il proprietario di RedBird Gerry Cardinale, il top manager Massimo Calvelli e il Senior…
Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Entro la fine di questa settimana il nuovo organigramma del Milan assumerà contorni definitivi. Le indiscrezioni più calde confermano come il binomio composto…
Il calciomercato del Milan non si concentrerà solo sugli ingressi, ma dovrà valutare con estrema cura anche la gestione delle risorse attuali. Sotto i riflettori c'è il futuro di Ardon Jashari,…
La sessione estiva di calciomercato del Milan si preannuncia caldissima. E orientata, ancora una volta, sulla linea verde e sulla sostenibilità tecnica ed economica. Secondo le ultime indiscrezioni…
È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato…
Solo pochissimo tempo fa ha sfiorato una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro, trascinando i calabresi fino alla finale playoff persa poi contro il Monza. Per Mattia Liberali,…