Il tormentone estivo di calciomercato legato a Rafael Leão è a una svolta decisiva: il giornalista turco Yakup Çınar ha svelato l'esistenza di due offerte superiori ai 55 milioni di euro presentate al Milan da parte di Aston Villa e Leeds United. L'attaccante portoghese, che già a maggio aveva manifestato la volontà di lasciare Milanello e l'allenatore Rúben Amorim per una nuova avventura in Premier League, rischia però di veder sfumare i suoi piani. A bloccare la cessione è lo scoglio dell'ingaggio, con le pretese del calciatore che superano i limiti strutturali dei due club inglesi.

Il tramonto della pista turca: i rifiuti di Leão e i colpi Lukaku-Martinelli

L'assalto della Premier: Aston Villa e Leeds mettono sul piatto 55 milioni

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Lo scoglio dell'ingaggio: Leão chiede 10 milioni di euro a stagione

Per quasi cento giorni il desiderio di addio di Rafael Leão è rimasto congelato, principalmente per la mancanza di proposte concrete dai palcoscenici più blasonati d'Europa. Le uniche vere trattative si erano sviluppate nella Süper Lig turca. Il Fenerbahçe aveva tentato l'affondo con un viaggio a Casa Milan del dirigente Cihan Kamer, ma i negoziati si sono arenati, portando i gialloblù a tesserare Romelu Lukaku dal Napoli per soli 6 milioni di euro. Successivamente è stato il Galatasaray a farsi avanti, fermandosi però a un'offerta di 35 milioni con pagamenti dilazionati. La risposta del Milan è stata un secco no, fissando la base d'asta a 50-60 milioni a titolo definitivo. Di conseguenza, i "" hanno abbandonato la pista rossonera, dirottando 45 milioni di euro sull'Arsenal per assicurarsi il brasiliano Gabriel Martinelli.Mentre la rassegna stampa italiana continua a ipotizzare rilanci tardivi da parte del Galatasaray, la realtà del mercato si è improvvisamente spostata in Inghilterra. Le due proposte arrivate in via Aldo Rossi soddisfano pienamente le richieste economiche del club rossonero. Sia l'Aston Villa (forte del pass per la prossima UEFA Champions League) sia il Leeds United sono pronti a investire una cifra superiore ai 55 milioni di euro per il cartellino dell'esterno lusitano. Una doppia opzione che sulla carta entusiasmerebbe Leão, da sempre poco incline ad accettare un trasferimento nel campionato turco e desideroso di confrontarsi con il calcio d'oltremanica.A frenare una fumata bianca che farebbe felici le casse del Diavolo è però l'aspetto contrattuale legato alle richieste del classe 1999. Secondo quanto riferito da Yakup Çınar, le pretese economiche del portoghese sono state giudicate eccessive sia dai Villans che dai Whites. Leão chiede un ingaggio da top player assoluto pari ad almeno 10 milioni di euro netti a stagione, un netto aumento rispetto ai 7 milioni complessivi (5 di parte fissa e 2 di bonus) che percepisce attualmente a Milano fino al 30 giugno 2028. Senza un passo indietro del giocatore sui parametri dello stipendio, l'ex Lille rischia seriamente di dover restare alla corte di Amorim, iniziando la sua ottava stagione in maglia rossonera.