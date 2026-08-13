Il talento classe 2006 del Colonia ha rifiutato i rossoneri e il Fulham. Accordo totale con il Borussia Dortmund per un contratto fino al 30 giugno 2031
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il calciomercato del Milan fa registrare un'altra frenata sul fronte dei giovani talenti, con il club rossonero costretto a incassare il definitivo rifiuto di Saïd El Mala, gioiello del Colonia. L'esterno offensivo tedesco, seguito con attenzione anche dal Fulham in Premier League, era considerato tra i profili ideali per rinforzare la trequarti nel 3-4-2-1 dell'allenatore Rúben Amorim a Milanello. Tuttavia, secondo le indiscrezioni rilanciate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il classe 2006 ha scelto di legarsi al Borussia Dortmund, firmando un contratto a lungo termine che spegne i sogni della dirigenza guidata da RedBird dopo il recente mancato arrivo di Kōnstantinos Karetsas.
L'identikit di Saïd El Mala: l'ambidestro perfetto per AmorimNato a Krefeld (Germania) nel 2006, Saïd El Mala si è imposto all'attenzione dei principali osservatori europei grazie a una stagione da assoluto protagonista nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Esterno offensivo ambidestro e naturale, il ragazzo abbina un'ottima tecnica a una straordinaria duttilità tattica, che gli permette di agire indifferentemente come mezzala o come trequartista puro, sia per vie centrali che sulle corsie esterne. Nell'ultima annata calcistica con la maglia del Colonia, El Mala ha collezionato ben 36 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, mettendo a segno 13 reti e servendo 5 assist vincenti. Numeri da capogiro per un quasi debuttante, che lo hanno reso una delle rivelazioni più luminose del calcio tedesco.
Il no al Milan e al Fulham: la parola data al Borussia DortmundLe speranze del Diavolo di portare il talentuoso 20enne a San Siro si sono infrante contro la ferrea volontà del calciatore e del suo entourage. Come rivelato dal quotidiano tedesco BILD, El Mala e la sua famiglia hanno respinto al mittente le ricche avances del Fulham e la proposta di inserimento del Milan. Nella mente del ragazzo esiste infatti un solo progetto tecnico ed è quello del Borussia Dortmund. L'esterno ha dato la propria parola d'onore ai gialloneri, desideroso di calcare il prato del Signal Iduna Park per proseguire il proprio percorso di crescita nel club che storicamente valorizza al meglio i giovani d'Europa.
Le cifre dell'affare e la duplice beffa di mercato per il DiavoloI dettagli economici dell'operazione, confermati via social da Nicolò Schira, certificano la chiusura imminente dell'affare: El Mala ha già raggiunto un accordo totale con il BvB per un contratto blindato fino al 30 giugno 2031. La trattativa serrata tra i due club tedeschi si sta formalizzando sulla base di una valutazione complessiva da 55 milioni di euro, suddivisa in 50 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili, oltre a una percentuale del 10% garantita al Colonia sulla futura rivendita del cartellino. Per la dirigenza milanista si tratta di una ferita aperta: dopo aver visto sfumare Kōnstantinos Karetsas, la perdita di El Mala rappresenta una duplice e dolorosa beffa strategica sul mercato dei campioni del futuro.
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