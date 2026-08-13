Questa mattina il centro sportivo di Milanello ospita un summit di mercato decisivo che vede protagonisti Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del Milan, l'allenatore rossonero Rúben Amorim e la dirigenza del club. L'obiettivo del vertice è fare il punto della situazione sulla sessione estiva di calciomercato, analizzando le strategie in entrata e in uscita in vista del debutto ufficiale in Serie A contro il Torino di Ignazio Abate. Nel mirino della proprietà ci sono anche le conferme di pilastri dello spogliatoio come Mike Maignan e Adrien Rabiot, elementi cardine per rilanciare le ambizioni del nuovo corso targato RedBird.

La rosa extralarge e il nodo cessioni: sfoltire prima di colpire

I tasselli mancanti per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

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I colloqui con i big e il debutto a Torino

Il tempo stringe: la finestra dei trasferimenti chiuderà ufficialmente il prossimo 1° settembre alle ore 20:00. La priorità assoluta emersa nel confronto tra Cardinale e l'area tecnica riguarda lo sfoltimento di un organico attualmente extralarge. Gestire un gruppo con troppi esuberi rischia di complicare il lavoro quotidiano a Milanello e di appesantire il monte ingaggi. Di conseguenza, accelerare sulle uscite è la condizione necessaria per sbloccare gli ultimi tasselli in entrata e garantire la sostenibilità economica richiesta dal modello RedBird.I nodi più intricati sul tavolo del confronto riguardano gli innesti necessari per completare l'organico a disposizione del tecnico portoghese. Al momento, ad Amorim mancano i profili ideali per interpretare al meglio il suo rigido ma dinamico assetto tattico basato sul 3-4-2-1. La sua filosofia calcistica richiede interpreti specifici: la squadra deve esprimere un calcio spiccatamente offensivo, propositivo e basato su un pressing alto e asfissiante, mirato all'immediato recupero del pallone per dominare la transizione positiva. La missione della dirigenza è trovare sul mercato quegli elementi di gamba e intensità capaci di tradurre sul campo l'idea di fare sempre un gol più dell'avversario.Parallelamente alle trattative di mercato, Cardinale si muoverà in prima persona per blindare lo spogliatoio. Nei prossimi giorni sono previsti colloqui diretti con Mike Maignan e Adrien Rabiot. L'obiettivo del patron è ribadire l'assoluta centralità dei due francesi nel progetto a lungo termine e rassicurarli sulla competitività del Diavolo in Italia e in Europa. Subito dopo, l'attenzione si sposterà sul campo: domenica 23 agosto alle ore 20:45, Cardinale sarà presente in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino per sostenere la squadra nel debutto in campionato contro i granata guidati dall'ex Ignazio Abate. Un battesimo del fuoco che darà le prime reali risposte sul valore di questo nuovo Milan.