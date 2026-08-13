Vertice decisivo tra la proprietà RedBird e il tecnico portoghese per sfoltire la rosa e accelerare sugli acquisti prima della fine del calciomercato
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Questa mattina il centro sportivo di Milanello ospita un summit di mercato decisivo che vede protagonisti Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del Milan, l'allenatore rossonero Rúben Amorim e la dirigenza del club. L'obiettivo del vertice è fare il punto della situazione sulla sessione estiva di calciomercato, analizzando le strategie in entrata e in uscita in vista del debutto ufficiale in Serie A contro il Torino di Ignazio Abate. Nel mirino della proprietà ci sono anche le conferme di pilastri dello spogliatoio come Mike Maignan e Adrien Rabiot, elementi cardine per rilanciare le ambizioni del nuovo corso targato RedBird.
La rosa extralarge e il nodo cessioni: sfoltire prima di colpireIl tempo stringe: la finestra dei trasferimenti chiuderà ufficialmente il prossimo 1° settembre alle ore 20:00. La priorità assoluta emersa nel confronto tra Cardinale e l'area tecnica riguarda lo sfoltimento di un organico attualmente extralarge. Gestire un gruppo con troppi esuberi rischia di complicare il lavoro quotidiano a Milanello e di appesantire il monte ingaggi. Di conseguenza, accelerare sulle uscite è la condizione necessaria per sbloccare gli ultimi tasselli in entrata e garantire la sostenibilità economica richiesta dal modello RedBird.
I tasselli mancanti per il 3-4-2-1 di Rúben AmorimI nodi più intricati sul tavolo del confronto riguardano gli innesti necessari per completare l'organico a disposizione del tecnico portoghese. Al momento, ad Amorim mancano i profili ideali per interpretare al meglio il suo rigido ma dinamico assetto tattico basato sul 3-4-2-1. La sua filosofia calcistica richiede interpreti specifici: la squadra deve esprimere un calcio spiccatamente offensivo, propositivo e basato su un pressing alto e asfissiante, mirato all'immediato recupero del pallone per dominare la transizione positiva. La missione della dirigenza è trovare sul mercato quegli elementi di gamba e intensità capaci di tradurre sul campo l'idea di fare sempre un gol più dell'avversario.
I colloqui con i big e il debutto a TorinoParallelamente alle trattative di mercato, Cardinale si muoverà in prima persona per blindare lo spogliatoio. Nei prossimi giorni sono previsti colloqui diretti con Mike Maignan e Adrien Rabiot. L'obiettivo del patron è ribadire l'assoluta centralità dei due francesi nel progetto a lungo termine e rassicurarli sulla competitività del Diavolo in Italia e in Europa. Subito dopo, l'attenzione si sposterà sul campo: domenica 23 agosto alle ore 20:45, Cardinale sarà presente in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino per sostenere la squadra nel debutto in campionato contro i granata guidati dall'ex Ignazio Abate. Un battesimo del fuoco che darà le prime reali risposte sul valore di questo nuovo Milan.
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