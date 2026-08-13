Il calciomercato del Milan affronta una fase di profonda evoluzione tattica, con il proprietario Gerry Cardinale (e i dirigenti di sua fiducia) e il tecnico Rúben Amorim al lavoro per individuare l'innesto perfetto sulla trequarti. Nel dinamico modulo 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese, il ruolo di sotto-punta sul centro-destra richiede un profilo specifico: un trequartista di piede mancino in grado di convergere, creare superiorità numerica e garantire imprevedibilità. Gli algoritmi della Football Intelligence rossonera gestiti da Bobby Gardiner hanno tracciato una short-list di cinque talenti internazionali pronti a infiammare San Siro: Takefusa Kubo, Arda Güler, Darío Osorio, Matías Soulé e il gioiello Ethan Nwaneri.

1. Takefusa Kubo: la tentazione di massima qualità per la fascia destra

2. Arda Güler: l'occasione in prestito dai Galácticos

3. Darío Osorio: la scommessa da algoritmo del Midtjylland

4. Matías Soulé: l'usato sicuro che conosce la Serie A

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5. Ethan Nwaneri: il sogno futuribile dell'Arsenal

Il talento giapponese della, classe 2001, rappresenta il profilo di spessore internazionale che farebbe compiere un salto di qualità immediato alla squadra.abbina un controllo di palla magnetico nello stretto a una notevole accelerazione palla al piede. Già sondato in passato dall'area tecnica rossonera, il fantasista nipponico è perfetto per dialogare con la punta centrale Gonçalo Ramos. Lo scoglio principale resta la valutazione del club basco, che non si muove dai 50-60 milioni di euro della clausola risolutoria, ma l'eventuale cessione pesante di Rafael Leão potrebbe sbloccare l'investimento.Il gioiello turco delè il nome che più di tutti accende la fantasia dei tifosi del Diavolo. Chiuso dalla concorrenza stellare alla corte di José Mourinho,(classe 2005) necessita di un club che gli garantisca la titolarità: con il Milan potrebbe ottenerla in Serie A e in Europa League. Il suo mancino vellutato e la precisione chirurgica nel tiro a giro lo rendono il prototipo ideale del trequartista moderno. Il Milan - che già lo aveva puntato quando giocava nel Fenerbahçe - potrebbe impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei, replicando la felice operazione storica che portò Brahim Díaz a Milano.In pieno stile RedBird e player trading, il cileno classe 2004 è la vera pepita nascosta monitorata da Hendrik Almstadt. In forza ai danesi delè un esterno offensivo dal fisico strutturato che ama agire a piede invertito partendo da destra. Dotato di un passo devastante in transizione e di un tiro dalla media distanza di rara potenza, il cileno ha costi decisamente più accessibili: la base d'asta si aggira sui 12-15 milioni di euro. Rappresenterebbe la perfetta scommessa ad alto potenziale di plusvalenza futuribile.L'argentino classe 2003, attualmente in forza alla, è il profilo che unisce la giovane età a una conoscenza già collaudata del campionato italiano.è un creatore di gioco avanzato, devastante nell'uno contro uno e abilissimo nel fungere da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Sotto la guida di Amorim, l'ex juventino beneficerebbe della libertà tattica di muoversi tra le linee. Sebbene i giallorossi lo considerino un elemento importante, una proposta cash intorno ai 30-35 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza capitolina.È il profilo più giovane e affascinante dell'intera lista. Classe 2007, il fantasista inglese dell'ha già polverizzato ogni record di precocità in Premier League.è un trequartista moderno dal baricentro basso, dotato di una maturità calcistica impressionante nel palleggio e nella gestione dei tempi di gioco. Strapparlo aidi Mikel Arteta è una missione ai limiti dell'impossibile, ma il Milan monitora attentamente la situazione contrattuale del ragazzo. Un tentativo per un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto oppure un acquisto a titolo definitivo con 'recompra' in favore dei londinesi potrebbero essere le chiavi per portarlo a Milanello.