Una giornata piena zeppa di notizie di mercato per il Milan di Amorim. La squadra rossonera, sempre più vicina all'esordio in Serie A, sta continuando a pensare al mercato con gli ultimi innesti da conquistare. Prende sempre più campo l'ipotesi di una possibile permanenza di Rafael Leao, con la pista Galatasaray ormai fredda. In entrata, invece, si parla di El Mala e Nuno Tavares, ma quanto c'è di vero?

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan su El Mala?

Secondo quanto riportato dall'Express, ilè pronto ad offrire 55 milioni di euro alper assicurarsi le prestazioni del giovaneIl direttore sportivo Kessler però, avrebbe promesso il via libera in caso di un'offerta ritenuta congrua, mentre il giocatore invece ha già un accordo di massima con il club tedesco.

Il Milan segue con molta attenzione la situazione , provando ad approfittare delle difficoltà nella trattativa tra i due club. Tuttavia, però, secondo quanto riferito da BILD, i rossoneri avrebbero già incassato un rifiuto da parte del giocatore, che avrebbe respinto anche il Fulham per mantenere la parola data al Borussia.

Leao, si raffredda la pista Turchia

Secondo quanto riferito dal giornalista Alin Naci Kuck, il Galatasaray avrebbe rallentato la trattativa per portareritenendo troppo elevata la richiesta del club rossonero, che valuta il calciatore circa 55 milioni di euro.

Il Milan infatti, per dare via il suo numero 10, non vorrà fare nessun tipo di sconto. Di conseguenza, il club turco avrebbe cambiato obiettivo, puntando su Gabriel Martinelli dell'Arsenal, considerato l'alternativa perfetta per rinforzare l'attacco.

Athekame al Lione

Milan, idea Nuno Tavares?

Il Lione è ad un passo da ufficializzare l'arrivo didalI due club, dopo alcuni giorni di colloqui, hanno ufficialmente trovato l'accordo per undel terzino svizzero. Il classe 2004 inoltre, è già arrivato ae, dopo le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà al club transalpino. L'obiettivo del club francese è ufficializzare il trasferimento in tempo per inserirlo nella lista Uefa in vista dei play-off diSecondo quanto riferito da Nicolò Schira, Nuno Tabares è in uscita dallache lo valuta all'incirca 15 milioni di euro. Ilsegue con molta attenzione la situazione. L'eventuale affondo, però, dipenderebbe dalla cessione di

Tavares, esterno offensivo con ben 9 gol 24 assist in carriera, potrebbe adattarsi bene al modulo di Amorim proprio grazie alle sue qualità in fase di spinta. Restano però alcuni dubbi legati alle lacune difensive, ai numerosi problemi fisici e al possibile squilibrio tattico sulla fascia sinistra.