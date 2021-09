La rosa del Milan 2021-22, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri. La sessione estiva di calciomercato ha visto arrivare 11 giocatori. 3 giocatori erano già in squadra l'anno scorso, ma sono stati riscattati dai vari prestiti e confermati. C'è chi è stato acquistato definitivamente, come Tomori e Tonali, e chi è rimasto in prestito biennale, come Brahim Diaz.