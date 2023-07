Tutto su Marco Sportiello, portiere dell'AC Milan ed ex Atalanta: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda del giocatore

Biografia Sportiello

Nome: Marco Sportiello

Luogo e data di nascita: Desio (Monza Brianza), 10 maggio 1992

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 500.000 euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Caratteristiche tecniche e skills

Ha un'ottima copertura della porta, bravo nelle uscite, Marco Sportiello è quello che si definisce un portiere affidabile. In carriera si è distinto anche come pararigori.

Stipendio Sportiello al Milan

Quanto guadagna Sportiello al Milan? Il suo ingaggio in rossonero si dovrebbe aggirare sui 500.000 euro netti a stagione, per un costo lordo di 925.000 euro. Contratto fino al 2027 e siglato nell'estate del 2023. Essendo arrivato all'AC Milan a costo zero, il costo del portiere a bilancio sarà relativo al solo stipendio, più ovviamente le commissioni pagate agli agenti.

Vita privata: moglie e figli di Sportiello

Riservato e poco incline al gossip, Sportiello si è sposato nel 2015 con Sara Abbiati. La moglie, laureata in giurisprudenza, è iscritta ufficialmente all’albo dei procuratori sportivi. La coppia ha due figli, Diletta e Leonardo. Per quanto ne sappiamo non ha profili social, nè su Facebook, nè su Twitter o Instagram

Carriera

Atalanta, andata e ritorno

Nel 1999 entra nel settore giovanile dell'Atalanta, dove ci rimane fino al 2010. Qui approccia al calcio dei grandi con Seregno e Poggibonsi prima, Carpi poi. Mai uscito dal radar dell'Atalanta, torna a Bergamo nel 2013 come secondo di Andrea Consigli. A 21 anni fa il suo esordio con la maglia della Dea in Coppa Italia e poi in Serie A (il 12 gennaio 2014).

Nella stagione 2014-15 diventa titolare dopo la cessione di Consigli e si afferma come punto fisso della squadra. Almeno fino alla stagione 2016-17, quando GianPiero Gasperini lo mette in discussione dopo alcuni dissidi relativi al calciomercato e lo mette in ballottaggio con Berisha, che avrà poi la meglio.

I prestiti a Fiorentina e Frosinone

Nel gennaio del 2017 chiede più spazio e viene prestato per una stagione e mezza alla Fiorentina. Qui comincia da secondo per i primi sei mesi (come vice di Tatarusanu) e poi si afferma come primo portiere nella stagione 2017-2018. Tornato a Bergamo a fine prestito, parte nuovamente in direzione Frosinone. L'annata è positiva per Sportiello, ma negativa per i ciociari, che retrocedono e non riscattano il giocatore.

Il ritorno all'Atalanta

Tornato alla base, ci resta per altri 4 anni. Prima da riserva di Gollini, poi di Musso. In mezzo la gioia per l'esordio (il 10 marzo 2020) in Champions League, a Valencia, negli ottavi di finale. Sul finale della sua ultima parentesi nerazzurra arriva anche il parziale riscatto, ritrovando una parziale titolarità nell'autunno 2022, a causa dell'infortunio occorso a Musso, e nel finale di stagione.

Milan

Il 28 giugno 2023, Sportiello viene ingaggiato a parametro zero dal Milan. Farà il secondo di Mike Maignan. "Sono curioso di vederlo all'opera", dichiara alla sua prima intervista da neo giocatore rossonero. "Potrò imparare tanto da lui, e magari dagli qualche consiglio".