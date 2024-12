Milan-Sassuolo 6-1 (90′): il Diavolo in formato Sinner, quarti acciuffati

A quel punto arriva l'ultimo cambio del Milan : dentro Davide Bartesaghi e fuori Tijjani Reijnders . Nel Sassuolo , invece, entrano Filippo Missori e Kristian Thorstvedt per Edoardo Pieragnolo e Fabrizio Caligara . Nel frattempo anche un cartellino giallo per Cas Odenthal per un fallo su Samuel Chukwueze al limite dell'area. La punizione, battuta da Christian Pulisic , non impensierisce Giacomo Pieragnolo .

Il cartellino giallo arriva anche per Filippo Terracciano, che entra in ritardo e in modo duro su Yanis Antiste. Nei minuti finali c'è spazio per un altro paio di cambi in casa Sassuolo con gli ingressi di Justin Kumi per Samuele Mulattieri e di Jeremy Toljan per Yanis Antiste. A livello di occasioni, però, nulla da segnalare.