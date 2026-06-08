Benvenuto nella sezione Interviste Milan di PianetaMilan.it, lo spazio giornalistico dedicato alla raccolta integrale delle voci, dei commenti e dei retroscena legati al mondo rossonero. Interviste AC Milan: dichiarazioni ufficiali e retroscena di oggi In questa pagina trovi tutte le interviste e le conferenze stampa che coinvolgono l'universo dell'AC Milan. Diamo voce in tempo reale ai protagonisti diretti del club: dai vertici della dirigenza e della proprietà, come Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, fino alle parole dell'allenatore della Prima Squadra Massimiliano Allegri e di tutti i calciatori della rosa rossonera. Le opinioni degli esperti, dei grandi ex e delle leggende rossonere Il dibattito intorno al Diavolo non si ferma al campo. La nostra redazione seleziona e analizza le dichiarazioni di tecnici avversari, calciatori internazionali, giornalisti di spicco e opinionisti. Spazio centrale viene concesso alle grandi leggende del passato e agli storici dirigenti che hanno scritto le pagine più gloriose del club, offrendo spunti di riflessione e chiavi di lettura uniche sull'attualità sportiva. Archivio storico e storiografia delle dichiarazioni milaniste Il nostro hub funge anche da memoria storica digitale per la tifoseria. All'interno del feed editoriale conserviamo un ampio e dettagliato archivio storiografico che raccoglie vecchi retroscena di mercato, indiscrezioni del passato e analisi tecniche d'epoca. Questa integrazione permette di confrontare la metodologia comunicativa del presente con le storiche filosofie calcistiche che hanno segnato le diverse ere milaniste. Metodologia giornalistica e trasparenza nel fact-checking La redazione di PianetaMilan opera nel pieno rispetto dell'etica professionale e del diritto di cronaca. Ogni dichiarazione raccolta sul campo dai nostri inviati in zona mista o estrapolata da emittenti terze viene sottoposta a un rigido processo di verifica e contestualizzazione, citando in modo trasparente la fonte originaria ed evitando interpretazioni fuorvianti o titoli sensazionalistici.