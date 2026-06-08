Cafu: "Il Milan è più grande di ogni altra cosa, bisogna ripartire da zero. Ancelotti? Come un padre"
Il rapporto con Ancelotti, le aspettative in vista del Mondiale e quelle parole sul Milan: l'intervista all'ex terzino rossonero Marcos Cafu
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Zlatan Ibrahimovic senza filtri dal Jimmy Kimmel Live prima dell'inizio dei Mondiali: tutte le dichiarazioni del Senior Advisor di RedBird nel Milan
Gli inviati di Pianeta Milan Stefano Bressi e William Scuotto hanno intervistato in ESCLUSIVA Oliver Kragl, centrocampista tedesco che è stato allenato da Oliver Glasner
Kevin Prince Boateng torna a parlare della storia d'amore con Melissa Satta: le rivelazione dell'ex trequartista del Milan
Gianni Rivera, bandiera del Milan, ha voluto ricordare la storica semifinale dei mondiali del '70 tra Italia e Germania dell'ovest...
Dopo la rivoluzione avviata post Milan-Caglairi, ad oggi il Milan è ancora senza figure chiave: il pensiero di Perinetti in merito
L'ex rossonero Costacurta analizza la crisi del Milan: dalle critiche a Leão e Maignan fino alla promozione del modello Rangnick e l'analisi del gap con le big
Dal ritiro del Belgio, De Winter analizza il primo anno al Milan dopo l'arrivo dal Genoa: l'analisi dei dati stagionali e la gestione delle pressioni a Milano
Dal ritiro del Belgio per i Mondiali, Alexis Saelemaekers analizza la sua stagione con il Milan e risponde ai dubbi sul futuro in rossonero in piena era RedBird
Morata, i retroscena psicologici del trasferimento al Milan (2024): "Sotto farmaci alla presentazione". L'analisi del suo addio, il legame con l'Atlético Madrid
A pochissimi giorni dal fischio d'inizio dei Mondiali, il mondo del calcio si divide tra le speranze di rinasciate per la Nazionale Italiana, guidata momentaneamente da Silvio Baldini, e i dubbi…
Nella recente intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio', Alberto Gilardino ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Nel corso di una lunga chiacchierata con Massimo…
Con il campionato ormai concluso, è tempo di pensare al mercato, ma l'asse milanese è già molto rovente, non solo per le trattative. Ad accendere la miccia della bomba ci ha pensato Piero Ausilio,…
Il clima di incertezza che avvolge in questo momento il Milan (leggi qui), continua a suscitare dubbi tra i tifosi e anche tra gli addetti ai lavori, preoccupati per i ritardi: il Milan non ha ancora…
A fare chiarezza sul momento di profonda transizione strutturale che sta attraversando il Milan è intervenuto un pilastro della storia rossonera: Alberico "Chicco" Evani. L'ex centrocampista, che ha…
Dal ritiro della Nazionale francese guidata dal Commissario Tecnico Didier Deschamps, Theo Hernández è tornato a parlare a tutto campo del suo futuro e delle sue ultime scelte professionali. Il…
Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Per la terza volta nel giro di appena dieci giorni, l'attaccante esterno del Milan ha espresso…
A quindici giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora ricomposto l'organigramma tecnico e societario. Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic…
Il Milan continua a cercare gli uomini per costruire il proprio futuro (qui tutte le notizie). Gerry Cardinale deve decidere a quali persone affidare le chiavi del nuovo progetto rossonero. Al momento…
L'avventura al Milan di Igli Tare è durata una sola stagione: arrivato nella primavera del 2025 come nuovo direttore sportivo del club, l'ex Lazio è stato esonerato dopo Milan-Cagliari insieme a…
Il clima intorno al Milan è sempre più caldo e teso (qui le ultime notizie), con la tifoseria ormai in completa rottura con la società gestita da Gerry Cardinale. Non passa un giorno senza che ci sia…
Milan, Conceição non è ricordato come uno degli allenatori più importanti della storia recente dei rossoneri. L'ex tecnico del Diavolo era arrivato a Milanello a fine dicembre 2024, dopo il pareggio…
L'attacco del Milan ha fatto molta fatica nella stagione appena passata. Santiago Gimenez era stato a un passo da lasciare i rossoneri in estate, con la Roma interessata, salvo poi non farsi nulla.
George Weah è stato il grande protagonista dell'esibizione sette contro sette tra le leggende azzurre e le vecchie glorie della MLS, disputata domenica al ‘Rocco B. Commisso Soccer Stadium’ di New…
A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Alexis Saelemaekers ha ripercorso alcune tappe della sua carriera in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. L'esterno belga…
A pochi giorni dall'inizio del Mondiale casalingo, Christian Pulisic si è prestato a una lunga intervista ai microfoni di 'WWD'. L'attaccante del Milan arriva alla competizione senza la fascia da…
Il conto alla rovescia sta praticamente finendo: i Mondiali sono alle porte e gli Stati Uniti si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'uomo copertina, sta volta, non può che…
Il conto alla rovescia per il mondiale è ormai iniziato da tempo e, con il passare dei gironi, sta arrivando al termine. In casa Svizzera i riflettori sono tutti puntati su Ardon Jashari. Il…
Il clima in casa Milan è tutt'altro che sereno e a farsi portavoce del profondo dissenso della piazza è Matteo Branciamore. L'attore e cantante, celebre per il ruolo di Marco Cesaroni e da sempre…
Ardon Jashari ha chiuso una stagione non entusiasmante con il Milan: lo svizzero si è fermato subito per la frattura alla gamba e poi non ha trovato più spazio, chiuso da Modric a centrocampo. Sì,…