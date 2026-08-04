Pio Esposito: "Derby? Ha sempre un effetto diverso. Ecco come lo affronteremo"

Il Milan continua il lavoro a Perth in Australia: il 5 agosto è in programma il derby amichevole contro l'Inter. Sarà interessante perché potrebbe esserci il debutto non ufficiale di Ramos con la maglia rossonera e il ritorno in campo di Modric e Leão in rossonero. Un derby è sempre un derby e sarà affascinante vedere a che punto della preparazione è il Milan sotto la guida di Ruben Amorim.

Il giovane attaccante dell’Inter, Pio Esposito, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando proprio della sfida contro i cugini rossoneri. Ecco le sue parole in merito:

"Stiamo lavorando bene per prepararci alla prossima stagione, finora abbiamo viaggiato molto. Siamo concentrati su queste due amichevoli con Milan e Juventus. Sono due test sicuramente importanti per confrontarci e mettere più minuti nelle gambe. Derby? Ha sempre un effetto diverso. È da quando sono piccolo che gioco tantissimi derby: è una cosa bellissima. La affronteremo in modo serio".

Come detto sarà un derby molto interessante per vedere a che punto si trova il Milan, soprattutto in una sfida contro l'Inter che ha vinto lo scorso Scudetto e praticamente non ha cambiato nulla rispetto alla rosa della passata stagione (è partito Dumfries, è arrivato Stones).

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Il fattore Leão e i dubbi tattici di Amorim per il Derby

I quattro osservati speciali nel 3-4-2-1 del Milan

La posizione di Leão: scopriremo finalmente in quale ruolo giocherà l'attaccante portoghese nel 3-4-2-1 di Amorim.

scopriremo finalmente in quale ruolo giocherà l'attaccante portoghese nel 3-4-2-1 di Amorim. La catena di destra: resta da capire se Chukwueze sarà di nuovo usato come esterno di centrocampo a tutto campo.

resta da capire se Chukwueze sarà di nuovo usato come esterno di centrocampo a tutto campo. Lo spazio per la linea verde: l'attenzione è alta su come giocheranno i giovani interessanti della rosa, con Comotto e Camarda su tutti.

l'attenzione è alta su come giocheranno i giovani interessanti della rosa, con Comotto e Camarda su tutti. L'impatto del grande colpo: vedremo finalmente il primo vero impatto della punta da più di 70 milioni di euro, ovvero Gonçalo Ramos.