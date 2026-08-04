La mattinata di oggi, martedì 4 agosto 2026, ha portato in dote importanti e caldissimi aggiornamenti sul fronte del calciomercato in casa Milan. Direttamente dal ritiro australiano di Perth, le grandi manovre rossonere stanno delineando le strategie della dirigenza di Via Aldo Rossi per assecondare le precise richieste del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Tra conferenze stampa chiarificatrici, dietrofront inattesi e nuovi intriganti obiettivi internazionali, lo scacchiere tattico del Diavolo per la stagione 2026-2027 è in piena evoluzione.

Facciamo il punto completo sulle principali notizie pubblicate nelle prime ore della giornata dalla redazione di 'PianetaMilan.it', analizzando da vicino i risvolti tecnici ed economici dei singoli profili monitorati.

1. Amorim da Perth: la centralità di Leão e le linee guida del mercato

Il primo grande focus della mattinata riguarda le dichiarazioni rilasciate da Rúben Amorim nella conferenza stampa di presentazione del derby amichevole all'Optus Stadium. Il tecnico portoghese ha parlato a lungo della pianificazione della rosa, soffermandosi in particolar modo sulla gestione dei top player a disposizione. Come Rafael Leão, sul quale Amorim ha dichiarato di vederlo "felice e motivato", anche se - ovviamente - non sa cosa potrà succedere sul mercato da qui al 1° settembre, giorno di chiusura della finestra estiva.

L'allenatore ex Sporting Lisbona e Manchester United ha tracciato una linea programmatica chiara: l'idea di mercato del club non prevede colpi estemporanei, bensì l'inserimento di pedine funzionali alla fluidità del suo 3-4-2-1. Amorim - che si è dichiarato soddisfatto della squadra che sta attualmente allenando - ha ribadito l'importanza di avere interpreti interscambiabili, capaci di abbinare un'elevata intensità atletica in fase di non possesso a una cifra tecnica d'alto profilo nello stretto, elementi cardine per attuare il suo calcio aggressivo e dominante. Non dovessero arrivare, Amorim non si farà problemi a (ri)valutare tanti giocatori in rosa che, da possibili partenti, possono rivelarsi potenziali risorse, come ad esempio Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana.

2. Il caso Rafael Leão: No alla Süper Lig e fari puntati sul derby

Strettamente connesso alle parole del tecnico è il futuro di. Sebbene nelle scorse settimane le sirene di mercato avessero fatto ipotizzare una sua partenza,nelle ultime ore.

Il talento lusitano sembra infatti intenzionato a rispedire definitivamente al mittente le ricche avances provenienti dalla Turchia, dove sia il Fenerbahçe che il Galatasaray avevano effettuato sondaggi concreti offrendo ingaggi superiori ai 12 milioni di euro stagionali. Leão preferisce attendere l'evoluzione dei top campionati europei o, in alternativa, proseguire il proprio percorso in rossonero sotto la guida del connazionale Amorim, con il quale si è subito instaurato un ottimo feeling. Già domani, nell'attesissimo derby contro l'Inter, l'esterno scenderà in campo: resta da capire se lo farà dal primo minuto nel duo di trequartisti o se verrà gestito a gara in corso.

3. Salta Mastantuono: il talento del Real Madrid si avvicina alla Fiorentina

Sul fronte dei nuovi innesti sulla trequarti, si registra una frenata brusca, se non definitiva, per la pista che portava a. Il gioiello classe 2007, di proprietà del Real Madrid e gestito in questa sessione da José Mourinho, non vestirà la maglia del Milan., lasciando spazio al blitz decisivo della concorrenza.

La Fiorentina del DS Fabio Paratici ha infatti capitalizzato gli ottimi rapporti con i Blancos, portandosi a un passo dalla fumata bianca. Le società stanno ultimando i dettagli sulla formula del trasferimento: resta da comprendere se l'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito secco fino al 2027 o attraverso la vantaggiosa formula 'alla Nico Paz', ovvero un prestito con diritto di riscatto in favore dei viola e un contro-riscatto (la clausola di recompra) blindato in favore della Casa Blanca.

4. Il casting per la trequarti: il duello tra Soulé e Nwaneri

Con lo sfumare dell'opzione Mastantuono, il Milan ha immediatamente ricalibrato i propri radar sui due profili principali rimasti in cima alla lista dei desideri di Rúben Amorim. L'identikit ricercato è chiaro: un fantasista di piede mancino in grado di agire sul centro-destra per poi rientrare e rifinire la manovra.

I nomi caldi restano due:

Matías Soulé : l'argentino classe 2003 è in uscita dalla Roma dopo un biennio caratterizzato da 12 gol e 13 assist in 81 partite. Corrisponde perfettamente all'identikit ideale per l'allenatore lusitano.

: l'argentino classe 2003 è in uscita dalla Roma dopo un biennio caratterizzato da 12 gol e 13 assist in 81 partite. Corrisponde perfettamente all'identikit ideale per l'allenatore lusitano. Ethan Nwaneri: il prodigio classe 2007 di proprietà dell'Arsenal, reduce dal prestito semestrale all'Olympique Marsiglia, rimane un obiettivo concreto su cui i contatti con l'entourage procedono senza sosta.

Per entrambi i calciatori, lo scoglio principale è rappresentato dalla valutazione economica delle rispettive proprietà: per strappare il sì definitivo, il Milan dovrà impostare un investimento pesante, stimato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

5. La tentazione Maza: spunta l'asso del Bayer Leverkusen scoperto da Gardiner

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L'ultima grande indiscrezione della mattinata porta direttamente in Bundesliga e risponde al nome di, talentuoso trequartista di proprietà del. Il fantasista algerino, autore di un'ottima stagione sotto le direttive delle aspirine con 28 presenze totali, rappresenta un vecchio pallino dell'universo RedBird.Il ragazzo era stato infatti visionato e scoperto già lo scorso anno dagli esperti di scouting rossoneri guidati da, attuale 'Director of Football Intelligence', che ne avevano tracciato un profilo di altissimo potenziale. Maza ha stregato anche Amorim per la sua rapidità nello stretto e per la sua attitudine alla pressione alta. Il Bayer Leverkusen, tuttavia, non ha alcuna intenzione di concedere sconti ebase d'asta. Una pista affascinante che potrebbe accendersi improvvisamente subito dopo il rientro della squadra dalla tournée in Australia.