Il calciomercato estivo del Milan si tinge di nuovo di colori internazionali e punta dritto verso la Bundesliga. La dirigenza rossonera ha riacceso con forza i riflettori su Ibrahim Maza, straordinario talento algerino nato nel 2005, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte sul web, Via Aldo Rossi ha già avviato i primi contatti ufficiali con l'entourage del ragazzo per studiare i margini di una trattativa complessa ma affascinante.

Il fantasista non è un volto nuovo per gli scout milanisti. Già durante la scorsa sessione estiva di mercato, il Milan aveva imbastito una lunghissima trattativa con l'Hertha Berlino, squadra in cui Maza è cresciuto. Sul più bello, però, si registrò il blitz del Bayer Leverkusen, capace di convincere il giocatore a sposare il suo progetto con un investimento da 12 milioni di euro più bonus. Un anno dopo, le strade del classe 2005 e del Diavolo tornano a incrociarsi.

La crescita in Germania e la benedizione di Amorim

La prima stagione alla BayArena ha consacrato il trequartista come uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Maza ha chiuso l'annata collezionando ben 44 presenze complessive, impreziosite datra campionato e coppe. Numeri importanti che testimoniano una continuità di rendimento fuori dal comune per un ragazzo non ancora ventunenne.

A caldeggiare con forza il suo innesto all'interno della dirigenza rossonera è il 'Director of Football Intelligence', Bobby Gardiner. La proposta ha ricevuto l'immediato e totale "semaforo verde" da parte di Rúben Amorim. L'allenatore portoghese vede in Maza l'identikit perfetto per aggiungere qualità, dinamismo e imprevedibilità sulla trequarti: grazie alla sua spiccata intelligenza tattica e all'abilità nello stretto, l'algerino si integrerebbe a memoria nei due slot alle spalle della punta nel 3-4-2-1 di marca lusitana. Anche se non è mancino, come gli altri profili principalmente ricercati dal Diavolo.

Il muro del Bayer: la richiesta tocca cifre record

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Passare dai sondaggi esplorativi a una vera e propria trattativa non sarà però una passeggiata. Il Bayer Leverkusen considera il giocatore una colonna portante del proprio futuro. Il nuovo allenatore delle Aspirine,, ha già comunicato alla società di non voler rinunciare alle prestazioni del trequartista, salvo offerte fuori mercato.Per questa ragione, la dirigenza tedesca ha eretto un vero e proprio muro economico: per sedersi al tavolo delle trattative e prendere in considerazione la cessione a titolo definitivo di Maza, il Bayer Leverkusen chiede una cifra. Il Milan valuta il da farsi e studia la strategia corretta, consapevole che la linea verde tracciata da Gerry Cardinale si sposa perfettamente con l'acquisto di profili di questo livello. I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni nel tentativo di limare le distanze.