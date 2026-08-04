Questa mattina, alle ore 11:00, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ospiterà i funerali di Franco Baresi, leggenda eterna del Milan e del calcio italiano, scomparso lo scorso venerdì all'età di 66 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. L'intera comunità milanese si stringerà attorno alla famiglia per accompagnare lo storico numero 6 rossonero nel suo ultimo viaggio: per la giornata di oggi è stato proclamato il lutto cittadino, con la bandiera civica esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali, e sono attese migliaia di persone sul sagrato della basilica.

La Prima Squadra del Milan, attualmente impegnata nella tournée pre-campionato a Perth, in Australia, non ha potuto fare rientro in Italia per le esequie a causa di stringenti vincoli logistici e contrattuali. Nonostante la dolorosa assenza del gruppo guidato da Rúben Amorim, il club di Via Aldo Rossi sarà ampiamente e ufficialmente rappresentato ai massimi livelli per rendere omaggio al proprio Vicepresidente Onorario.

I rappresentanti del Milan: Cardinale, la dirigenza e i giocatori a Milanello

Ai banchi della Basilica di Sant'Ambrogio siederanno il proprietario del club, il Presidentee l'amministratore delegato, affiancati da una folta rappresentanza dei dipendenti di Casa Milan, del centro sportivo di Milanello e del settore giovanile al Vismara.

Per quanto riguarda il gruppo squadra, come evidenziato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', saranno presenti l'attaccante statunitense Christian Pulisic e il centravanti Santiago Giménez. I due calciatori si trovano attualmente in Italia per completare i rispettivi percorsi di recupero dai traumi fisici e non hanno preso parte alla spedizione nella Western Australia. Saranno inoltre presenti le delegazioni ufficiali di tutte le formazioni maschili, femminili e delle categorie giovanili, a testimonianza di un legame indissolubile con lo storico capitano.

Il cordoglio del calcio italiano: le delegazioni di Inter, Juventus e delle istituzioni

Il feretro di Franco Baresi sarà onorato anche dalle principali rivali storiche del panorama calcistico nazionale. Per l'presenzieranno il Presidentee il direttore sportivo, insieme a, storico rivale nei derby e compagno di mille battaglie nella spedizione mondiale del 1982.

La Juventus invierà una delegazione guidata da Gianluca Pessotto, dal Chief Football Officer Frederic Massara e dall'Head of Communications Riccardo Coli. Per il Parma sarà presente l'ex allenatore e presidente Nevio Scala, mentre sul fronte delle istituzioni sportive spicca la presenza di Claudio Ranieri in rappresentanza della Nazionale Italiana, accompagnato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala per le istituzioni civili.

Il raduno degli Immortali e degli Invincibili a Sant'Ambrogio

Marco van Basten e Dejan Savićević

e Paolo Maldini e Alessandro Costacurta

e Mauro Tassotti e Filippo Galli

e Roberto Donadoni , Demetrio Albertini e Alberico Evani

, e Pietro Paolo Virdis, Marco Simone, Daniele Massaro e Sebastiano Rossi

Il mondo del calcio si ritroverà unito nel ricordo di uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Hanno confermato la loro presenza i compagni di squadra che con lui hanno condiviso i successi dell'epopea di Arrigo Sacchi e Fabio Capello:

Accanto alle glorie del passato, non mancheranno le testimonianze di chi ha incrociato Baresi nel suo percorso successivo da allenatore delle giovanili e da dirigente di rappresentanza, come Gianluca Zambrotta e Clarence Seedorf.

La vicinanza dei club internazionali e il saluto della Curva Sud

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La risonanza della figura di Baresi supera i confini nazionali, come testimoniato dal profondo rispetto mostrato dalle grandi potenze del calcio europeo. Ilsarà presente con il proprio Presidente onorario, e anche ilha confermato l'invio di una propria delegazione ufficiale a Milano.All'esterno della Basilica non mancherà l'abbraccio della, il nucleo più caldo del tifo organizzato milanista. Per anni, i sostenitori rossoneri hanno celebrato il proprio idolo attraverso lo storico striscione “Baresi 6” (vessillo a cui è stato recentemente vietato l'ingresso a San Siro, insieme agli altri elementi identificativi del Secondo Anello Blu, in seguito agli sviluppi giudiziari dell'inchiesta “Doppia curva” sul mondo ultras). Nonostante le restrizioni all'interno dello stadio, il popolo del tifo si radunerà per tributare l'ultimo coro e l'estremo saluto alla bandiera più pura del Milanismo.