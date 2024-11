Poche squadre hanno una Hall of Fame di campioni come quella dell'AC Milan. Il club rossonero è la società italiana di calcio più conosciuta e tifata al Mondo e quella che ha vinto più Champions League (e Coppe dei Campioni), sette per la precisione. In campo internazionale, solo il Real Madrid ne ha vinte di più. La quantità di fuoriclasse che ha vestito la maglia rossonera è impressionante: capitani, goleador, leader carismatici e tecnici .. pure i gregari sono stati di un livello strepitoso. Per non parlare dei Palloni d'Oro che sono passati da qui: c'è chi l'ha vinto altrove e poi è arrivato al Milan e chi invece l'ha vinto con i rossoneri, come Rivera, Van Basten, Gullit, Weah, Shevchenko e Kakà.

I campioni rossoneri nella storia del Milan

Abbiamo raccolto i giocatori (italiani e stranieri) più iconici in questa Hall of Fame rossonera, con le schede di ogni campione: la loro storia, le carriere, le statistiche, i record, i trofei vinti e molto altro ancora, tra curiosità, video, aneddoti e citazioni famose. Ecco le schede e i profili delle Leggende rossonere. Cliccando su ciascun nome dei campioni rossoneri troverete la scheda composta dalla nostra redazione