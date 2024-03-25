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HALL OF FAME AC MILAN: MAURO TASSOTTI

Campioni Rossoneri: Tassotti Capitano e Leggenda del Milan

, ex terzino edel Milan degli Invincibili, è cresciuto nella, ma è in rossonero che ha vinto tutto. Alci è rimasto, da giocatore, per 17 anni, dal 1980 al 1997. Una volta ritiratosi ha intrapreso subito la carriera da dirigente e allenatore, rimanendo in rossonero altri 19 anni, per un totale di 36 anni consecutivi da tesserato del club,nella storia dell'AC Milan. Ma non è l'unico primato raggiunto!Qui trovate la sua storia, con racconti, aneddoti e frasi storiche che lo riguardano. Statistiche e dati di quando giocava e della sua carriera post, sempre a forti tinte rossonere

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CARATTERISTICHE TECNICHE

CARRIERA DA CALCIATORE

Lazio

Milan

Nazionale

CARRIERA DA ALLENATORE

Dalla Primavera alla Prima Squadra

Da vice-Ancelotti

Con Leonardo in panchina

Da secondo di Allegri

Con Seedorf e Inzaghi

Diventa osservatore

Con Shevchenko ct dell'Ucraina

Allenatore in seconda al Genoa

Mauro Tassotti oggi: cosa fa l'ex Milan

TASSOTTI: CURIOSITA' E RECORD

I 36 anni consecutivi da tesserato del Milan, prima da calciatore e poi da allenatore e dirigente dal 1980 al 2016, costituiscono un record assoluto nella storia della società.

Con Franco Baresi, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta, ha composto una delle migliori difese della storia del calcio, stabilendo con il Milan il record assoluto di partite consecutive senza sconfitta (58) nei cinque principali campionati europei (dal 26 maggio 1991 al 14 marzo 1993: 1 anno, 9 mesi e 16 giorni).

TASSOTTI, LUIS ENRIQUE E IL NASO ROTTO

Tassotti e la pace con Luis Enrique

"Purtroppo è una cosa che è diventata parte integrante della mia carriera. Ho fatto una stupidata, una grossa stupidata di cui ero già pentito un minuto dopo".

"Fa parte della mia carriera sportiva. Ho avuto la fortuna di incontrare Tassotti, una bravissima persona e non ho voglia di vendicarmi. Amo l'Italia, mi piace Roma, una città incredibile dove ho vissuto un'esperienza meravigliosa, anche se solo per un anno. È un piacere per me giocare contro l'Italia".

CITAZIONI SU TASSOTTI: DICONO DI LUI

"Sacchi era molto duro, gli allenamenti erano piuttosto folli: ti faceva lavorare tanto, anche mentalmente, ripetendo le stesse cose continuamente e quotidianamente. Ma se io, Baresi, Costacurta e Tassotti ci incontrassimo ora e giocassimo insieme, potremmo ancora farlo come abbiamo fatto negli anni 90: abbiamo ancora tutto in mente, questo fu il segreto del nostro successo". (Paolo Maldini)

Abbiamo preso solo due gol in casa in Champions quegli anni. Lo prendevamo sempre a sinistra, mai dal suo lato. Saltarlo era impossibile, ma se lo saltavi ti metteva comunque in difficoltà. (Adriano Galliani)

TASSOTTI, IL NASO E GLI SFOTTO' DI BERLUSCONI

CORO TASSOTTI

Tasso, è tutto un altro passo

VITA PRIVATA TASSOTTI

STATISTICHE

Carriera e statistiche alla Lazio

Carriera e statistiche al Milan: 1980-1990

Carriera e statistiche al Milan: 1990-1997

PALMARES DA ALLENATORE