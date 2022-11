Luis Enrique: “Il naso rotto da Tassotti? Storia positiva della mia carriera”

Intervenuto sul proprio canale Twitch, Luis Enrique ha parlato di quando Mauro Tassotti gli ruppe il naso. Queste le dichiarazioni del c.t. della nazionale spagnola: "Ho avuto la possibilità di conoscere Tassotti. Mi ci è voluto un po' di tempo, non voglio mentirvi, perché sono stato eliminato al Mondiale in una maniera non giusta. Però è stato molto carino Mauro Tassotti quando mi è venuto a salutare. Niente, è toccato a me (riferendosi a quando Tassotti gli ruppe il naso, ndr), anche io in carriera ho toccato ma fortunatamente non ho rotto nessun naso. Sono molto orgoglioso della carriera che ho fatto, molto fortunato. E' una cosa che fa parte della mia storia e molto positiva. Mando un forte abbraccio a Mauro Tassotti". Milan, Ibrahimovic torna a gennaio: i pro e i contro del suo rientro.