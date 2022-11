Milan, Ibrahimovic a disposizione a gennaio: sarà utile o no?

Ritorno di Ibrahimovic, i pro

Il Milan, in questo momento, conta sulle prestazioni eccellenti di Olivier Giroud. Dietro di lui, però, il nulla: Origi non sta dando quanto sperato, un po' per gli infortuni subiti, un po' per l'adattamento tattico in una nuova squadra. Zlatan Ibrahimovic potrebbe dare man forte proprio al bomber francese, che come lo svedese, non è certo di primo pelo. Bisogna poi vedere quali saranno le reali condizioni di Zlatan e quanto possa essere decisivo. I rossoneri non avranno bisogno del miglior Ibra possibile anzi. Basterebbe avere anche solo un giocatore in grado di dare 20 minuti importanti in partite fondamentali. Mi vengono in mente le giocate che potrebbe mettere in atto in Europa. La Champions League rimane un grande peso nella carriera dello svedese ed essere ancora decisivo, potrebbe motivarlo tantissimo. Da questo punto di vista, il rientro di Ibrahimovic sarebbe assolutamente un pro per il Milan.