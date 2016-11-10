5 cose che non sai di Gustavo Gomez M. Messinese Mariano Messinese 26 gennaio 2017 - 19:00 26 gennaio

INTRO Gustavo Gomez è stato uno dei primi acquisti del Milan per la stagione 2016-2017. Galliani lo ha strappato alla concorrenza della Fiorentina. Doveva essere titolare e invece è finito in…