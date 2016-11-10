News Milan - 5 cose da dimenticare del 2023 rossonero
Milan, buon compleanno a Mauro Tassotti 36 anni di Milan Una vita in rossonero. Mauro Tassotti ha “vissuto” la sua esperienza al Milan dal lontanissimo 1980 fino ad arrivare al 12 luglio 2016, il suo…
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Arrivato in estate per 18 milioni di euro, Mateo Musacchio fin qui ha collezionato decisamente meno presenze rispetto a quelle che tutti si sarebbero immaginati. Un po' per l'arrivo, successivo al…
Europa League, Ludogorets-Milan: tra i convocati manca Kalinić Verso Ludogorets-Milan: Borini nel tridente, panchina per Çalhanoğlu Bojinov: “Gattuso nuovo Mourinho. Ma in questo Milan giocherei anche…
Il Ludogorets è una squadra molto giovane, fondata soltanto nel 2001. Il suo esordio ufficiale nella massima serie bulgara risale al 2011-2012. Lo storico risultato che ottenne riuscì a sorprendere…
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Il Milan, nei giorni scorsi, ha trovato un accordo con Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, per un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Per fare in modo che il calciatore…
INTRO Ai margini del progetto. L'ultima presenza in campionato risale a dicembre contro la Roma. Appena 6' in campo. In totale Keisuke Honda ha giocato una miseria: 95' complessivi. Più una certezza…
INTRO [caption id="attachment_494645" align="aligncenter" width="300"] Cristian Zapata ed Andrea Bertolacci del Milan (credits: acmilan.com)[/caption] La stagione di Zapata è iniziata un mese fa.
INTRO [caption id="attachment_464279" align="alignnone" width="300"] Ignazio Abate, terzino rossonero (GETTY Images)[/caption] Dopo l'addio di Abbiati, è diventato il rossonero più longevo. Ignazio…
INTRO Fin qui l'investimento non ha pagato. Nell'estate del 2015 il Milan ha scucito 20 milioni per assicurarsi Andrea Bertolacci. Ma il rendimento del centrocampista non è stato esaltante. La sua…
(di Massimo Iurino) Stasera il Milan ritroverà sulla panchina avversaria un grande ex-rossonero: Roberto Donadoni, formidabile giocatore dal 1986 al 1996 e dal 1997 al 1999. Definito da Michel Platini…
INTRO Gustavo Gomez è stato uno dei primi acquisti del Milan per la stagione 2016-2017. Galliani lo ha strappato alla concorrenza della Fiorentina. Doveva essere titolare e invece è finito in…
INTRO Dopo un lungo inseguimento e una trattativa che si era trasformata quasi in una telenovela, Gerard Deulofeu è diventato finalmente un giocatore del Milan. L'ex Barcellona, arrivato in prestito…
I momenti più belli Gennaro Ivan Gattuso è nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 9 gennaio 1978. Oggi compie 39 anni. L’attuale allenatore del Pisa ha militato nel Milan dal 1999 al 2012, vincendo…
INTRO Il rieccolo: magari Montanelli lo avrebbe appellato così. Come aveva fatto a suo tempo con Fanfani. Anche se questo è calcio, e non politica, spesso esistono affinità tra questi due mondi…
Un predestinato a 18 anni, un peso a 24 anni. Nella parabola calcistica di Mattia De Sciglio c'è tutto. Anche troppo, per via delle tappe bruciate velocemente nel percorso di crescita. Forse non era…
Il derby della Madonnina è democratico. Nel corso degli anni non ha incoronato solo i re del pallone come Sheva, Ronaldo, Vieri, Kaka, ma anche i gregari, le matricole e le meteore. A volte proprio i…
INTRO Da oggetto misterioso all'esordio dal 1' contro il Palermo. Dalla paventata cessione a gennaio alla sempre più probabile conferma. Mario Pasalic corre per farsi largo nella mediana rossonera.