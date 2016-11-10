Pianeta Milan

5 cose

Mauro Tassotti Milan

Buon compleanno Tassotti, 5 cose da sapere sul "Tasso"

Redazione

Milan, buon compleanno a Mauro Tassotti 36 anni di Milan Una vita in rossonero. Mauro Tassotti ha “vissuto” la sua esperienza al Milan dal lontanissimo 1980 fino ad arrivare al 12 luglio 2016, il suo…

Mateo Musacchio Milan

Musacchio titolare col Napoli: 5 cose da sapere sull'argentino

D. Triolo

Arrivato in estate per 18 milioni di euro, Mateo Musacchio fin qui ha collezionato decisamente meno presenze rispetto a quelle che tutti si sarebbero immaginati. Un po' per l'arrivo, successivo al…

Milan-Lazio

Le 5 cose che non sai sul Milan in Europa League

P. Iannarelli

Europa League, Ludogorets-Milan: tra i convocati manca Kalinić Verso Ludogorets-Milan: Borini nel tridente, panchina per Çalhanoğlu Bojinov: “Gattuso nuovo Mourinho. Ma in questo Milan giocherei anche…

Georgi Terziev e Cicinho, giocatori del Ludogorets

Europa League - Le 5 cose che non sai sul Ludogorets

P. Iannarelli

Il Ludogorets è una squadra molto giovane, fondata soltanto nel 2001. Il suo esordio ufficiale nella massima serie bulgara risale al 2011-2012. Lo storico risultato che ottenne riuscì a sorprendere…

Andrea Conti Atalanta

5 cose che non sai su Andrea Conti

D. Triolo

Il Milan, nei giorni scorsi, ha trovato un accordo con Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, per un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Per fare in modo che il calciatore…

Honda, Milan, Getty Images

5 cose che non sai di Keisuke Honda

M. Messinese

INTRO Ai margini del progetto. L'ultima presenza in campionato risale a dicembre contro la Roma. Appena 6' in campo. In totale Keisuke Honda ha giocato una miseria: 95' complessivi. Più una certezza…

Cristian Zapata Milan

5 cose che non sai di Cristian Zapata

M. Messinese

INTRO [caption id="attachment_494645" align="aligncenter" width="300"] Cristian Zapata ed Andrea Bertolacci del Milan (credits: acmilan.com)[/caption] La stagione di Zapata è iniziata un mese fa.

Ignazio Abate Milan

5 cose che non sai di Abate

M. Messinese

INTRO [caption id="attachment_464279" align="alignnone" width="300"] Ignazio Abate, terzino rossonero (GETTY Images)[/caption] Dopo l'addio di Abbiati, è diventato il rossonero più longevo. Ignazio…

Andrea Bertolacci Milan

5 cose che non sai di Bertolacci

M. Messinese

INTRO Fin qui l'investimento non ha pagato. Nell'estate del 2015 il Milan ha scucito 20 milioni per assicurarsi Andrea Bertolacci. Ma il rendimento del centrocampista non è stato esaltante. La sua…

Roberto Donadoni Bologna

5 cose che dovresti sapere su Roberto Donadoni

Redazione

(di Massimo Iurino) Stasera il Milan ritroverà sulla panchina avversaria un grande ex-rossonero: Roberto Donadoni, formidabile giocatore dal 1986 al 1996 e dal 1997 al 1999. Definito da Michel Platini…

Gustavo Gomez Milan

5 cose che non sai di Gustavo Gomez

M. Messinese

INTRO Gustavo Gomez è stato uno dei primi acquisti del Milan per la stagione 2016-2017. Galliani lo ha strappato alla concorrenza della Fiorentina. Doveva essere titolare e invece è finito in…

Gerard Deulofeu Milan

5 cose che dovresti sapere su Gerard Deulofeu

M. Messinese

INTRO Dopo un lungo inseguimento e una trattativa che si era trasformata quasi in una telenovela, Gerard Deulofeu è diventato finalmente un giocatore del Milan. L'ex Barcellona, arrivato in prestito…

Gennaro Gattuso Milan

Auguri 'Ringhio' Gattuso: i 5 momenti clou della sua carriera

Redazione

I momenti più belli Gennaro Ivan Gattuso è nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 9 gennaio 1978. Oggi compie 39 anni. L’attuale allenatore del Pisa ha militato nel Milan dal 1999 al 2012, vincendo…

Gabriel Paletta Milan

Gabriel Paletta: 5 cose che non sai di lui

M. Messinese

INTRO Il rieccolo: magari Montanelli lo avrebbe appellato così. Come aveva fatto a suo tempo con Fanfani. Anche se questo è calcio, e non politica, spesso esistono affinità tra questi due mondi…

Mattia De Sciglio Milan

Curiosità - Milan, De Sciglio: 5 cose che non sapete di lui

M. Messinese

Un predestinato a 18 anni, un peso a 24 anni. Nella parabola calcistica di Mattia De Sciglio c'è tutto. Anche troppo, per via delle tappe bruciate velocemente nel percorso di crescita. Forse non era…

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Derby, Milan-Inter: ecco 5 protagonisti insoliti

M. Messinese

Il derby della Madonnina è democratico. Nel corso degli anni non ha incoronato solo i re del pallone come Sheva, Ronaldo, Vieri, Kaka, ma anche i gregari, le matricole e le meteore. A volte proprio i…

Mario Pasalic Milan

Pasalic: 5 cose che non sapete di lui

M. Messinese

INTRO Da oggetto misterioso all'esordio dal 1' contro il Palermo. Dalla paventata cessione a gennaio alla sempre più probabile conferma. Mario Pasalic corre per farsi largo nella mediana rossonera.