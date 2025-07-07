Videonews di calciomercato, schede profilo degli obiettivi dell'AC Milan con skills e caratteristiche dei giocatori e tante curiosità che forse non sapevi. E poi gli incontri di mercato tra il Milan e gli agenti dei giocatori Video di calciomercato sul Milan C'è infatti il grande lavoro sul campo dei nostri inviati, tra Casa Milan, San Siro, gli hotel milanesi e la sede della Lega calcio di Serie A. Proveremo a documentarvi LIVE gli incontri tra Maldini e Massara e gli agenti dei giocatori, strappando ai procuratori qualche news e dichiarazione