VIDEO – Milan, Modric ha terminato le visite mediche | PM News

Luka Modric, nuovo acquisto del Milan, ha terminato da poco le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Il video

Luka Modric, mediano croato del 1985 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Real Madrid in scadenza di contratto, ha terminato da pochi minuti le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Idoneità sportiva da fare e poi soltanto la firma sul contratto con il Diavolo. Vediamo insieme, dunque, nel video del nostro inviato Stefano Bressi, il momento in cui Modric esce dalla clinica e lascia la struttura medica convenzionata con il club rossonero.