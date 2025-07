Calciomercato Atalanta, le idee di Juric per sostituire Retegui | VIDEO

Mateo Retegui va all'Al-Qadsiah per poco meno di 70 milioni di euro: come lo sostituirà l'Atalanta di Ivan Juric in questo calciomercato?

Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultima stagione in Serie A con 25 gol, è diretto all'Al-Qadsiah, ambiziosa compagine della Saudi Pro League, per poco meno di 70 milioni di euro: come lo sostituirà l'Atalanta di Ivan Juric in questo calciomercato estivo? Il punto nel video di 'GazzettaTV'