Calciomercato Roma, Shomurodov al Başakşehir: ma che strano annuncio | VIDEO

Eldor Shomurodov si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Roma all'İstanbul Başakşehir in questo calciomercato estivo

Per annunciare l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma di Eldor Shomurodov in questo calciomercato estivo, l'İstanbul Başakşehir ha postato sui propri profili social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui compare l'attaccante nelle vesti di un guerriero uzbeko, accompagnato da un cavallo e da un gufo. Guarda la clip!