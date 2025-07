Modric, che accoglienza a ‘Casa Milan’: tifosi in delirio | VIDEO

Da ieri Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. ecco com'è stato accolto dai tifosi rossoneri in sede prima della firma del contratto

L'attesa è finita: Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il croato è arrivato ieri nella sede del club, accolto (come si può vedere nel video) da diversi tifosi con cori e applausi. L'ex Real Madrid era atterrato in mattinata all'aeroporto di Malpensa per poi svolgere le visite mediche alla clinica 'La Madonnina'