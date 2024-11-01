Christopher Nkunku
Tutto su Christopher Nkunku, attaccante dell'AC Milan, acquistato nell'estate 2025 dal Chelsea. E' un nazionale francese, è nato a Lagny-sur-Marne, in Francia, da discendenti congolesi. Ecco chi è,…
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Tutto su Ariedo Braida, ex calciatore (di ruolo attaccante) e poi dirigente dell'AC Milan dal 1986 al 2013. In rossonero ha vinto, ecco la sua storia: carriera, aneddoti, colpi di mercato e curiosità…
Tutto su Mattia Liberali, calciatore dell'AC Milan e e della Nazionale giovanile italiana. Nato il 6 aprile 2007 a Carate Brianza, è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile rossonero. Ve…
Tutto su Kevin Zeroli, calciatore (di ruolo centrocampista) dell'AC Milan, in prestito al Monza. Nato a Busto Arsizio il 11 gennaio 2005, è un prodotto della Primavera e del settore giovanile…
Tutto su Cristian Brocchi, ex giocatore (di ruolo centrocampista) e allenatore dell'AC Milan. Nato a Milano il 30 gennaio 1976, da calciatore ha vinto in rossonero 8 trofei, tra cui uno scudetto e due…
Tutto su Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan. Ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi, affermandosi immediatamente come portiere titolare del Milan, con cui ha vinto una Supercoppa…
Un ritratto di Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Udinese, Milan, Lazio, Inter, Torino e Juventus, poi ct del Giappone. In rossonero vinse uno scudetto nel 1998-1999, prima di essere cacciato nel…
Tutto su Fatih Terim, ex allenatore di Milan, Fiorentina, Galatasaray e Panatinaikos. Ha ricoperto anche il ruolo di Commissario tecnico della Turchia. Soprannominato Imperatore, è l'allenatore turco…
La scheda giocatore di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco nato a Mannheim (Germania) l'8 febbraio 1994. Ex Milan, ora gioca nell'Inter dopo essere passato in nerazzurro a parametro zero nel 2021.
Leonardo Nascimento de Araújo, o più semplicemente Leonardo, è nato a Niterói (Brasile) il 5 settembre 1969. E' un dirigente sportivo con un passato da allenatore di calcio e giocatore della Nazionale…
Un ritratto di Oscar Washington Tabarez, ex allenatore in Italia di Milan e Cagliari e ct dell'Uruguay. Carriera, aneddoti, successi e ipse dixit: tutto sul Maestro, colpito nel 2016 dalla sindrome di…
Ignazio Abate (Sant'Agata de' Goti, 12 novembre 1986) è un ex calciatore, di ruolo difensore, e attualmente allenatore di calcio. Ad oggi, allena la Ternana dopo aver cominciato nelle giovanili del…
Tutto su Stefano Pioli, ex allenatore dell'AC Milan per 5 anni, da ottobre 2019 a giugno 2024. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto (campionato di Serie A 2021-22). Inoltre, i carriera, da allenatore…
Un ritratto di Massimiliano Allegri, ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus. Aneddoti, curiosità e dichiarazioni, ma anche statistiche e trofei vinti, dallo scudetto in rossonero del 2010-2011 ai…
Tutto su Paolo Scaroni, oggi presidente del Milan dal 2018: il nuovo stadio a Milano, Berlusconi, l'ENI, Elliott e i tanti incarichi: carriera, stipendio, patrimonio, dichiarazioni. In questa scheda…
Tutto su Geoffrey Moncada, già capo dell'area scouting dell'AC Milan e oggi Direttore tecnico rossonero. Chi è, età, origini, curriculum e curiosità sull'attuale dirigente del Milan, scopritore di…
Gerry Cardinale è il fondatore di RedBird Capital Partners, società americana con interessi nello Sport e nell'intrattenimento (ma non solo) e proprietaria dell'AC Milan dal 2022. Ma chi è il…
Tutto su Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato dell'AC Milan dall'11 Novembre 2022. Furlani ha preso il posto di Ivan Gazidis. Conosciamolo meglio in questa scheda profilo: carriera, ruolo…
La carriera di Arrigo Sacchi: il Milan degli Immortali, il connubio con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, il Mondiale di USA '94 da commissario tecnico della Nazionale italiana e i suoi metodi che…
Adriano Galliani, nato a Monza il 30 luglio 1944, è l'attuale amministratore delegato del Monza Calcio, ed ex AD e vice-presidente dell'AC Milan. Oltre alla sua carriera da dirigente sportivo, ha…
Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 - 12 giugno 2023) è stato quasi tutto: imprenditore, politico, ex presidente del Consiglio dei Ministri, presidente di A.C. Milan e Monza. In questa scheda…
Riccardo Sottil è un calciatore italiano nato il 3 giugno 1999 a Torino. Attualmente ricopre il ruolo di centrocampista/attaccante nel Milan, in prestito dalla Fiorentina. È figlio di Andrea Sottil,…
Warren Pierre Bondo è un calciatore francese nato il 15 settembre 2003 a Évry, Francia. Attualmente ricopre il ruolo di centrocampista nel Milan, dopo essersi trasferito dal Monza il 3 febbraio 2025.
Tutto su Sergio Conceicao, ex giocatore e nazionale portoghese, ora allenatore dell'AC Milan, a partire dal 29 dicembre 2024. Ecco chi è, caratteristiche, età, stipendio, biografia, vita privata e…
Tutto su Santiago Giménez, attaccante dell'AC Milan e della Nazionale messicana. E' stato acquistato dai rossoneri nel calciomercato invernale 2025 dal Feyenoord. Ecco chi è, caratteristiche, età,…
Tutto su João Félix, attaccante della Nazionale portoghese, di proprietà del Chelsea, in prestito all'AC Milan fino a fine stagione 2024/25. Ecco chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio,…
HALL OF FAME AC MILAN: ROBERTO BAGGIO Roberto Baggio è stato uno dei più grandi attaccanti italiani di tutti i tempi, nonchè uno calciatori più forti nella storia del calcio. Trequartista vecchio…
HALL OF FAME AC MILAN: RONALDO, IL FENOMENO Ronaldo Luis Nazario da Lima, per tutti il Fenomeno. E’ stato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi: velocità, potenza, tecnica, dribbling e tiro,…
HALL OF FAME AC MILAN: RONALDINHO Ronaldinho è stato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, forse quello con più tecnica e qualità. I suoi dribbling da giocoliere hanno ammaliato tutti e…