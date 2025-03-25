Giorgio Furlani
- Età:
- 47 (25 May 1979)
Profilo
Tutto su Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato dell'AC Milan dall'11 Novembre 2022. Furlani ha preso il posto di Ivan Gazidis. Conosciamolo meglio in questa scheda profilo: carriera, ruolo dirigenziale, dichiarazioni e curiosità sull'AD rossonero.
Chi è Furlani, AD del MilanNato il 25 maggio 1979 a Milano, Giorgio Furlani è un grande tifoso del Milan. Durante i suoi studi, ha conseguito una laurea in Economia e finanza alla Bocconi, per poi conseguire un master in Business administration ad Harvard e acquisire un’esperienza più internazionale. I primi incarichi che ha ricoperto sono stati quelli di analista alla Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital e Apollo. Nel 2010 Furlani entra a far parte di Elliott Management Corporation, diventando portfolio manager a Londra e punto di riferimento delle principali operazioni del fondo americano in Italia. Qui si è occupato - tra le altre cose - di diverse partite scottanti, tra cui Ansaldo Sts e TIM, scontrandosi con colossi come Hitachi e Vivendi. Poi, d'improvviso, il calcio.
Elliott e...il MilanNel 2017 il Milan passa di mano, da Fininvest a Yonghong Li. Per perfezionare l'operazione, il misterioso magnate cinese si avvale di un prestito da 303 milioni, erogato proprio da Elliott. Ad occuparsi della pratica è proprio Giorgio Furlani, che nel 2018 entra così a far parte del Consiglio di Amministrazione di AC Milan come Consigliere. L'ascesa è veloce. Yonghong Li si dimostra presto insolvente e - non riuscendo a restituire il prestito - la società passa il 10 luglio 2018 in mano al fondo Elliott. A questo punto il ruolo di Giorgio Furlani cresce e si modifica nel tempo: pian piano entra infatti nel direttivo esecutivo come una sorta di 'Ministro delle finanze' e partecipa attivamente alle decisioni collegiali prese insieme a Gazidis (AD) e Maldini (responsabile area tecnica). Il 31 agosto 2022 il Milan cambia di nuovo proprietario, passando dal fondo Elliott di Paul e Gordon Singer a un altro fondo americano, Redbird Capital di Gerry Cardinale. In seguito a questo passaggio di consegne, Furlani lascia dopo 12 anni la sua posizione nel fondo Elliott per dedicarsi al club rossonero a tempo pieno e nel dicembre 2022 assume la carica di Amministratore Delegato del Milan, prendendo il posto di Ivan Gazidis.
Furlani e Maldini: rapporto teso al Milan?La prima stagione (quella 2022-23) vede Giorgio Furlani AD del Milan e Paolo Maldini responsabile dell'area tecnica, con pieni poteri sulla parte sportiva. L'annata non è delle migliori, soprattutto in Serie A, mentre in Champions League il Milan arriva fino in semifinale, venendo poi battuto dall'Inter. I rossoneri riescono a rientrare tra le prime quattro squadre del campionato solo grazie alla squalifica della Juventus e a fine stagione il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, solleva dal loro incarico Maldini (DT) e Massara (DS). Alla base di questa scelta, il mancato feeling tra Furlani e Maldini. A dichiararlo è stato lo stesso Maldini in una sua intervista a La Repubblica:
Gerry Cardinale mi disse che io e Massara eravamo licenziati. Gli chiesi perché e lui mi parlò di cattivi rapporti con l’AD Furlani. Allora io gli dissi: ti ho mai chiamato per lamentarmi di lui? Mai.Diverse le giustificazioni che Furlani diede del licenziamento di Paolo Maldini:
È stata una decisione storica quella di lasciare andare Maldini, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza. Ma se volevamo realizzare la visione che Gerry aveva per il club dovevamo cambiare e andare avanti.