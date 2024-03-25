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HALL OF FAME AC MILAN: PAOLO MALDINI

Campioni Rossoneri: Maldini, Capitano e Leggenda del Milan

nasce a Milano il 26 giugno 1968. ExdelLeggendario, diventa poi capitano (nel post Baresi) e bandiera rossonera, incarnando alla perfezione il milanismo, sia da giocatore che, poi, dadel club.conquistati intutti. Il suo palmares è sconfinato e conta tra le altre cose 7 Scudetti e 5 Coppe dei Campioni/Champions League, portandolo nell'Olimpo dei giocatori più vincenti di sempre.Paolo Maldini fa il suoa Udine, il 20 gennaio del 1985, con Nils Liedholm in panchina come allenatore, poi vince tutto con Arrigo Sacchi e continua a vincere con Capello. Neleredita lada Baresi e solleva nuovi trofei con Zaccheroni e Ancelotti. L’apoteosi il 28 maggio 2003, quando a 40 anni esatti dalla conquista della prima Coppa dei Campioni milanista, emula suo padre Cesare sollevando la Champions League all’Old Trafford di Manchester.

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Cenni biografici

La Dinastia Maldini

Tutte le lettere della parola Milan sono comprese nel mio cognome (Paolo Maldini)

Storia

Caratteristiche

Palmares Paolo Maldini

Quanto e cosa ha vinto Paolo Maldini in carriera?

7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992- 93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04)

5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990)

1 Mondiale per Club (2007)

5 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003, 2007)

1 Coppa Italia (2003)

5 Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994, 2004)

1 Mundialito per Clubs (1987)

Le finali perse da Paolo Maldini

3 finali di Coppa dei Campioni contro l’Olympique Marseille (1993), contro l’Ajax (1995) e contro il Liverpool (2005)

3 finali di Coppa Intercontinentale contro il San Paolo (1993), contro il Velez (1994) e contro il Boca Juniors (2003)

1 finale di Supercoppa Europea contro il Parma (1994)

3 finali di Supercoppa italiana contro la Fiorentina (1996), contro il Parma (1999) e contro la Juventus (2003)

"Sono il giocatore più perdente della storia" (Paolo Maldini)

Statistiche e record

presenze in Serie A (647)

(647) apparizioni in competizioni UEFA per club (174)

(174) presenze in Coppa dei Campioni/Champions League con il Milan (139)

(139) 8 finali di Coppa dei Campioni/Champions League disputate (record condiviso con Francisco Gento) .

In Nazionale

Curiosità Paolo Maldini

"Dicono di lui", citazioni su Paolo Maldini

Lui è il Milan, perché suo papà era il Milan. Ha preso da lui la stessa moralità. Quando ha smesso gli ho offerto tanti ruoli. Ha sempre detto no. In quel Milan c'erano solo due figure, io e Berlusconi. Forse è stato meglio così. A volte nella vita c'è un momento giusto in cui arrivare e andare via. È successo. Sta dimostrando di essere un grandissimo dirigente come un grandissimo giocatore. (Adriano Galliani)

Dopo il ritiro

Carriera da dirigente

Paolo Cesare Maldini nasce a Milano il 26 giugno 1968 da papà Cesare e mamma Marisa. Quarto di sei figli, è cresciuto nel Milan, squadra della sua città, e ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri. E' attualmente sposato con la ex modella Adriana Fossa. La coppia ha due figli, Christian (1996) e Daniel (2001).La dinastia Maldini abbraccia tre generazioni: nonno, papà, nipote. Cesare, Paolo, Daniel. Tutte e tre a forti tinte rossonere.Ha giocato gran parte della sua carriera all'AC Milan, dal 1954 e il 1966, vincendo quattro campionati di Serie A, una Coppa dei Campioni e una Coppa Latina. In rossonero è tornato da allenatore, ma è stato anche CT della Nazionale italiana e di quella del Paraguay.Ex difensore, capitano e bandiera del Milan. In rossonero ha giocato per 25 anni, vincendo e rivincendo tutto: sette campionati di Serie A, una Coppa Italia, cinque Supercoppe italiane, cinque Champions League, cinque Supercoppe europee, due Coppe intercontinentali e una Coppa del mondo per club. Ritornato al Milan come dirigente molti anni dopo il suo ritiro, ha risollevato la squadra da anni bui portandola con il ruolo di Direttore dell'Area tecnica rossonera a rivincere uno Scudetto (il 19esimo della Storia del Milan, nel 2021-22)A Daniel, ora, il compito di proseguire sulla strada tracciata dalla sua famiglia di campioni. Il 2 febbraio 2020 ha esordito in Serie A al 48' di Milan-Verona. Il 25 settembre 2021 segna il suo primo gol nel giorno del suo esordio da titolare (Spezia-Milan 1-2).Esordisce nel Milan in amichevole l’1 maggio 1984 (Angerese-Milan 0-5) e debutta in campionato, all’età di sedici anni e 208 giorni, il 20 gennaio 1985 (Udinese-Milan 1-1), quando Nils Liedholm lo butta nella mischia al posto di Sergio Battistini, diventando così ancora oggi il più giovane calciatore esordiente con la maglia del Milan. Record ancora in essere. Le stagioni al Milan sono state complessivamente 31, dal 1978-79 al 2008-09 (di cui 6 nelle giovanili rossonere, dal 1978 al 1984, e 25 in Prima Squadra, dal 1984-85 al 2008-09), mentre l’ultima partita ufficiale giocata in campionato con il Milan è datata 31.05.2009 (Fiorentina-Milan 0-2). In questa occasione, la tifoseria viola, in concomitanza con quella ospite rossonera, gli offre una standing ovation degna di un campione del calcio internazionale, macchiata solo in parte da qualche ingeneroso e inopportuno fischio, che fece tristemente comunque il giro del Mondo. Una settimana prima, il 24 maggio 2009, Maldini ha giocato per l’ultima volta a San Siro (Milan-Roma 2-3). La cerimonia d’addio si è svolta con la consegna ai tifosi di una sciarpa commemorativa. Inoltre la squadra rossonera ha indossato per l’occasione la nuova divisa della successiva stagione 2009-2010 recante una patch commemorativa che raffigurava il volto di Maldini e la frase “Tre Solo per Te”. In suo omaggio, l’AC Milan ha deciso di ritirare per sempre la maglia rossonera recante il numero 3, che pertanto non potrà essere più indossata da alcun altro giocatore rossonero. A meno che non faccia parte della dinastia Maldini., sempre pulito ed elegante ma allo stesso tempo efficace, veloce e decisivo sia negli interventi difensivi che in fase offensiva, Maldini dimostra subito di destreggiarsi benissimo anche con il piede sinistro, al punto da interpretare magistralmente il ruolo di terzino, sia destro che sinistro, diventando rapidamente uno dei migliori al mondo in quel reparto. Verso la fine della sua sfolgorante e trionfante carriera, verrà poi sovente impiegato anche come centrale difensivo, con risultati più che apprezzabili. La sua duttilità tattica e versatilità nel cambio di piede ed in quello di ruolo, unite ad una classe ed un talento sopraffini, saranno la chiave del suo straordinario successo, meritandosi fin da subito anche l’appellativo di “”, proprio per via della tenacia, caparbietà e abnegazione palesate sul campo durante ogni gara.in rossonero è a dir poco strabiliante e conta, di cui 5 Champions. Ecco l'elenco:Ma la cosa ancora più impressionante, è l'elenco delle, 10 in tutto:Una serie di occasioni mancate che lo portano a dire questa cosa, in diretta social con l'amico Bobo Vieri, strappando - inevitabilmente - più di un sorriso e dimostrando, ancora una volta, il carico di umiltà che gli ha permesso di diventare il campione che è:Lesono state 902 (di cui 648 in campionato, 72 in Coppa Italia, 168 nelle Coppe Europee e 14 in Altri Tornei), diventando così il giocatore rossonero che ad oggi vanta il maggior numero di presenze ufficiali nella storia del Milan. Sebbene ricopra il ruolo di difensore, Paolo si fa apprezzare anche per le sue importanti reti, realizzandone complessivamente 33 con la maglia del Milan (di cui 29 in campionato, 1 in Coppa Italia e 3 nelle Coppe Europee), la prima delle quali è datata 4 gennaio 1987 (Como-Milan 0-1). In Europa, invece, il battesimo del gol arriva il 21 ottobre 1992 in Slovan Bratislava-Milan (0-1). Grazie alla lunga militanza nel Milan, ha totalizzato il, essendo sceso in campo in ben 56 stracittadine. Tra gli altri, ricordiamo anche questi primati.Anche il suo palmares in azzurro è di tutto rispetto, potendo infatti inanellare una serie di record ottenuti indossando la maglia della Nazionale Italiana; il 1986 è l’anno di esordio in Nazionale Under 21, mentre l’anno in cui Maldini disputa l’ultima partita giocata in Nazionale Under 21 è il 1988, totalizzando alla fine 13 presenze e realizzando 5 segnature. Ben presto però mister Azeglio Vicini si accorge del suo puro talento, ed ecco che il 31 marzo 1988 Maldini fa il suo esordio in Nazionale Italiana “A” (Jugoslavia-Italia 1-1). L’ ultima partita giocata da Paolo in azzurro è datata invece 18 giugno 2002 (Corea del Nord-Italia 2-1), arrivando così a 126 presenze e diventando così il terzo giocatore nella classifica di presenze ufficiali nella Nazionale Italiana, alle spalle soltanto di Gigi Buffon e Fabio Cannavaro. Anche in azzurro Paolo ha messo il sigillo su 7 reti segnate complessivamente. Inoltre, Maldini e’ stato Vicecampione del Mondo ai Mondiali in USA tenutisi nel 1994, e Vicecampione d’ Europa agli Europei disputatisi in Belgio-Olanda nel 2000. Ad oggi, Cuore di Drago possiede ancora il primato assoluto di minuti (2.216) giocati ai Mondiali con la Nazionale Italiana.Maldini detiene anche il primato delsegnato in una finale di Champions League (Milan- Liverpool 25/05/2005) : 51,20 secondi ( ! ), oltre ad essere ilad aver segnato un gol in una finale di Champions League (Milan-Liverpool 25/05/2005) : 36 anni e 334 giorni. Inoltre, è giunto terzo nella classifica del prestigioso trofeo “” del 1994 e in quella del 2003, ed é stato inoltre inserito nella 'Squadra ideale del decennio' dalla rivista inglese Sun nel 2009, nel miglior 11 di tutti i tempi da World Soccer nel 2013 e, dal 13 dicembre 2012, fa parte della Hall of Fame del calcio italiano. Infine Maldini e’ stato anche inserito nella, ovvero la lista dei 125 migliori calciatori redatta in occasione del centenario della FIFA e rientra inoltre nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera, essendo anche l’E' stato contattato da diversi club per entrare a far parte dell'organigramma societario. Gli sono stati offerti diversi ruoli, sia al Chelsea (nel 2009) che al Manchester United e PSG. Maldini ha però sempre rifiutato, aspettando la chiamata del Milan o della Nazionale. Il 20 maggio 2015, ha fondato insieme a Riccardo Silva il Miami FC, unico club calcistico professionista dell'omonima città americana, in Florida. La squadra ha debuttato, nel 2016, nella NASL, la serie B statunitense. Maldini ha poi voluto come allenatore Alessandro Nesta, suo ex compagno di squadra in rossonero Nell'agosto 2018 diventa Brand ambassador per DAZN ITALIA, la piattaforma streaming on demand interamente dedicata allo sport.Il 5 agosto 2018 entra ufficialmente nell'organigramma societario del Milan come direttore sviluppo strategico area sport. Il suo ritorno in rossonero è stato fortemente voluto da, il fondo USA proprietario del club dopo l'uscita di scena del cinese Yonghong Li. A convincerlo è stato: "Proverò a convincerlo in ogni modo. Paolo è un mio grande amico, rappresenta la storia: questo è un valore unico, enorme". Qui l'annuncio ufficiale del Milan . Ecco le prime dichiarazioni di: “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. E’ stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo. La leadership e l’esperienza di Paolo saranno di grande beneficio per il Club, così come la sua passione e la sua energia. La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine. Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan’

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"La mia storia mi impone di essere qua" (Paolo Maldini)

Maldini licenziato da Cardinale: addio Milan

Cosa fa Paolo Maldini oggi?

Paolo Maldini, dura intervista a Repubblica

A partire dalassume ufficialmente il ruolo didel Milan, andando a sostituire il dimissionario Leonardo, passato al PSG. Maldini chiama con sè Zvonimircome CFO rossonero e Rickycome direttore sportivo, scegliendo come nuovo allenatore Marco, con l'intento di dare alla squadra un'impronta di calcio offensivo e divertente che tanto aveva caratterizzato il 'suo Milan'. Con l', Maldini e Boban optano percome. Sarà la scelta giusta. Il tecnico emiliano poterà nellai rossoneri ale al ritorno in Champions League, mentre nella successivadella storia del Milan. Malgrado il trionfo tricolore che porterà in piazza a Milano più di un milione di persone, Maldini dovrà aspettare l'ultimo giorno del suo contratto (30 giugno 2022) per rinnovare il contratto. Ma la firma, tanto voluta e sofferta, arriva. Anche la nuova proprietà di(proprietario del fondo RedBird) continuerà con Paolo Maldini al comando dell'area sportiva.L'amore tra Cardinale e Maldini, però, dura poco. Dopo appena un anno, il numero uno di RedBird (e quindi del Milan) decide dil'ex capitano rossonero: è il. Una decisione che provoca un terremoto in casa Milan e che porta Furlani (AD) e Moncada (capo scout) ad avere più potere. Qui abbiamo scritto iLa stagione 2022-23 si era chiusa con un quinto posto sul campo (quarto dopo la penalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze e stipendi), un'eliminazione prematura in Coppa Italia e una semifinale di Champions League. Tra gli acquisti più discussi quello di Charles De Ketelaere, pagato oltre 30 milioni e rivelatosi decisamente poco performante nel suo primo anno. Ma in generale, tra i nuovi arrivati estivi un solo giocatore ha poi effettivamente giocato, il difensore Malick Thiaw.Al momento èche possa stimolarlo. Ha sempre detto che in Italia avrebbe accettato di lavorare solo per il Milan, come ha fatto. Dall'estero sono arrivate tante offerte, sia dalla Premier League che in Francia (PSG). Recentemente è statodella Saudi League. Per ora, ha deciso di non accettare., invece,, nella sua prima intervista post-licenziamento (: Paolo Maldini non ha risparmiato nessuno: proprietà, presidente (Scaroni) e dirigenti (Scaroni e Furlani), difendendo il suo operato e quello di Ricky Massara