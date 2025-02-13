Profilo

Kyle Andrew Walker è un calciatore inglese nato il 28 maggio 1990 a Sheffield, Inghilterra. Attualmente gioca come difensore per l’AC Milan, in prestito dal Manchester City, ed è vice-capitano della nazionale inglese.

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Caratteristiche Tecniche Ruolo: Walker è un terzino destro, in grado di giocare sia più avanzato, a centrocampo, sia da difensore centrale. Skills: Walker è dotato di grandissima forza fisica ed esplosività, abbina velocità e applicazione tattica. Il Milan lo ha scelto anche per le sue capacità di leadership e - appena arrivato - ha dimostrato subito grande personalità, guidando in campo i compagni di squadra. Bravo in una difesa a 4, può giocare anche in una retroguardia a tre.

Vita privata Walker: la famiglia segreta

La storia di Kyle Walker ha fatto impazzire tutti i tabloid. L'attuale giocatore del Milan (ex City) aveva una famiglia segreta, con due figli nati dall’amante, di cui la moglie non sapeva nulla. Questo triangolo amoroso, con le compagne in aperta guerra tra loro, ha portato diversi problemi al giocatore, soprattutto durante l'Europeo del 2024. In totale Walker ha 6 figli: da un lato ci sono i quattro figli avuti dalla moglie Annie Kilner, con la quale è sposato dal 2021 (ma che conosce da quando erano adolescenti), dall'altro invece l'amante Lauryn Goodman da cui ha avuto altri due bambini 'segreti'. Il caso è esploso dopo che l'amante, stanca delle continue bugie, ha fatto trapelare tutto.

Stipendio Walker

Kyle Walker al suo arrivo al Milan dovrebbe guadagnare 2.5 milioni netti (4.6 M di euro lordi) fino al termine della stagione 2024-25, per giocare - di fatto - 5 mesi. Il suo stipendio dovrebbe poi salire a 4,5 milioni di euro netti annui (8,3 milioni di euro lordi circa), a partire dalla stagione seguente (2025-26), qualora si concretizzi il riscatto dal prestito, fissato a 5 milioni di euro.

Carriera Walker

•Giovanili: Walker ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Sheffield United, squadra in cui sognava di giocare e debuttare

•Sheffield United: Ha esordito in prima squadra nel 2008. Nel 2009-10 si afferma, ma il Tottenham è stato il più lungimirante, bloccandolo nel 2019 e lasciandolo in prestito allo Sheffield.

•Tottenham Hotspur: Dopo un doppio prestito al QPR (2010-11) e all'Aston Villa (2011), torna agli Spurs e ci resta fino al 2017, venendo eletto miglior giovane della Premier nel 2012 e poi diventando una colonna della squadra, in cui resterà 5 anni con 180 presenze e 4 gol.

•Manchester City: nel 2017 il City lo acquista per 55 milioni di euro. Qui vince tutto sotto la gestione Guardiola e nel 2023-24 diventa capitano. Dopo 212 partite (e 3 gol) passa al Milan

•AC Milan: Il 24 gennaio 2025, i rossoneri prendono Walker in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il suo esordio avviene il 2 febbraio nel derby di campionato, pareggiato per 1-1. Zlatan Ibrahimovic ha spiegato così l'acquisto del Milan di Kyle Walker:

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Walker in nazionale

Ha debuttato con la nazionale inglese nel 2011 e ha collezionato oltre 90 presenze. Ha partecipato a tornei internazionali come i Mondiali FIFA e gli Europei UEFA, contribuendo al raggiungimento della finale di Euro 2020 e Euro 2024, entrambe perse dall’Inghilterra.

Curiosità

Walker è di origini giamaicane