Riccardo Sottil
99
- Età:
- 27 (3 June 1999)
- Altezza:
- 1.80 m
- Peso:
- 70 kg
- Valore di mercato:
- 6 mln
Profilo
Riccardo Sottil è un calciatore italiano nato il 3 giugno 1999 a Torino. Attualmente ricopre il ruolo di centrocampista/attaccante nel Milan, in prestito dalla Fiorentina. È figlio di Andrea Sottil, ex calciatore e attuale allenatore. Ecco chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata e formule di riscatto del suo cartellino. La scheda giocatore
Caratteristiche TecnicheSottil è un'ala vecchio stampo, destro di piede, ma adattabile su entrambe le fasce. Velocità, strappo e corsa sono le sue armi migliori. Seppur frenato da qualche infortunio, nel tempo è migliorato molto nella fase offensiva in termini di gol e assist.
CarrieraDa piccolo segue gli spostamenti del papà, ex calciatore, quindi cambia tre settori giovanili. Comincia con il Genoa, trasferendosi poi a Torino e Firenze. Qui fa gran parte della trafila, prima di esordire in maglia viola tra i professionisti. Fiorentina (2017-2025): nel 2016 Sottil entra a far parte del settore giovanile e nella stagione 2017-18 è già aggregato alla prima squadra. Con i viola fa il suo esordio in Serie A, a 19 anni, il 19 settembre 2018, nella gara con la Sampdoria terminata 1-1. In questi anni viene mandato due volte in prestito, a Pescara (nel gennaio 2019, fino a giugno) e a Cagliari (2019-20). In rossoblu si mette in mostra, tanto che i sardi lo riscattano dal prestito, ma la Fiorentina - su richiesta dell'allenatore Vincenzo Italiano - esercita subito il controriscatto, tornando così alla Fiorentina. In viola matura esperienza anche internazionale, chiudendo con un totale di 82 presenze e 6 gol. Milan (feb. 2025-attuale): Il 3 febbraio 2025, Sottil viene ceduto al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa è stata conclusa all'ultimo giorno di mercato: decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto molto per abbracciare la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino
Conferenza di presentazione Sottil al MilanQui le sue prime dichiarazioni da neo-calciatore rossonero, al fianco di Zlatan Ibrahimovic [gzn_video id=1839429 autoplay=true]
Stipendio Riccardo Sottil al MilanEcco quanto guadagna Riccardo Sottil al Milan. Dalle prime indiscrezioni, l'ex giocatore viola ha sottoscritto un contratto con uno stipendio da 600mila euro netti (1,11 milioni lordi) per metà stagione. Dalla stagione 2025-26, se riscattato, dovrebbe passare a 1,2 milioni di euro netti.
Statistiche in NazionaleDal 2016 al 2018 disputa 7 incontri con le rappresentative giovanili, dall'Under-18 all'Under-20. Con l'Under 21, invece, accumula 1 presenze e 3 gol
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018-gen. 2019
|Fiorentina
|Serie A
|2
|0
|2
|0
|gen.-giu. 2019
|Pescara
|Serie B
|12
|1
|12
|1
|2019-20
|Fiorentina
|Serie A
|18
|0
|Coppa Italia
|3
|0
|21
|0
|2020-21
|Cagliari
|Serie A
|21
|2
|Coppa Italia
|3
|2
|24
|4
|2021-22
|Fiorentina
|Serie A
|24
|3
|Coppa Italia
|5
|1
|29
|4
|2022-23
|Fiorentina
|Serie A
|18
|0
|Coppa Italia
|2
|0
|UECL
|6
|1
|26
|1
|2023-24
|Fiorentina
|Serie A
|22
|2
|Coppa Italia
|1
|1
|UECL
|11
|2
|Supercoppa Ita
|1
|0
|35
|5
|2024-gen2025
|Fiorentina
|Serie A
|18
|1
|Coppa Italia
|1
|1
|UECL
|6
|3
|25
|5
|feb2025-attuale
|Milan (in corso, vedi sotto)
|Serie A
|0
|0